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喀布爾恐襲最少90死150傷！極端組織IS宣稱犯案

▲阿富汗首都喀布爾發生恐怖襲擊，釀成嚴重死傷。圖為在爆炸中受傷的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿富汗首都喀布爾發生恐怖襲擊，釀成嚴重死傷。圖為在爆炸中受傷的民眾。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-27 06:19:36

美國國防部於台灣時間26日晚間證實，阿富汗喀布爾機場外發生2起爆炸攻擊，截至發稿時間為止，已知至少造成90人死亡、150人受傷，並有12名美軍殉職，極端組織「伊斯蘭國」(IS)坦承犯案。

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綜合外媒報導，首次爆炸發生地點為機場艾比閘口(Abbey Gate)外一條下水道，連日來都有大批平民守候，希望可以通過英美兩軍士兵把守的閘口，進入機場搭機逃離阿富汗；首次爆炸發生後不久，艾比閘口約200公尺外的巴倫酒店(Baron Hotel)傳出第2次爆炸發生，現場還有IS的槍手朝平民和軍隊開槍。

美軍中央司令部司令麥肯錫(Kenneth McKenzie)證實，爆炸造成美軍至少12人死亡，包含11名海軍陸戰隊員和1名海軍軍醫，並有15人受傷，但美國在喀布爾的空運撤離行動會繼續進行，好讓更多公民和符合資格的人盡早離開阿富汗，也預計IS將試圖發動進一步攻擊，美國國防部會盡全力防止後續風險。

目擊者表示，傷亡者很多都是阿富汗平民，男女老少都有，而且因機場外的人群眾多，死傷人數不排除會再進一步攀升，並形容醫院裡的景象「讓人感到非常悲傷和絕望」。

在爆炸案發生前，包含美國在內的西方國家就曾警告，情報顯示喀布爾將發生恐怖襲擊，策動者很可能會是與塔利班敵對的伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」(Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K)，呼籲民眾暫時不要前往喀布爾機場。

《英國廣播公司》(BBC)指出，這此發生的恐襲事件，為美軍近10年來在阿富汗最為致命的一天。2011年8月，一架載有美國特種部隊的直升機在喀布爾西南約97公里的坦吉谷被塔利班軍隊擊落，當時造成30名美軍喪命。

攻擊發生後，多國領導人、國際組織領袖，包含北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、英國外相拉布(Dominic Raab)在內，都陸續發表譴責，除了承諾將繼續協助更多人撤離到安全地帶、對在事件中死傷者表達哀悼外，也會繼續以最堅決的態度對抗恐怖主義。

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