喀布爾恐襲最少90死150傷！極端組織IS宣稱犯案

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美軍中央司令部司令麥肯錫(Kenneth McKenzie)證實，爆炸造成美軍至少12人死亡，包含11名海軍陸戰隊員和1名海軍軍醫，並有15人受傷，但美國在喀布爾的空運撤離行動會繼續進行，好讓更多公民和符合資格的人盡早離開阿富汗，也預計IS將試圖發動進一步攻擊，美國國防部會盡全力防止後續風險。
目擊者表示，傷亡者很多都是阿富汗平民，男女老少都有，而且因機場外的人群眾多，死傷人數不排除會再進一步攀升，並形容醫院裡的景象「讓人感到非常悲傷和絕望」。
在爆炸案發生前，包含美國在內的西方國家就曾警告，情報顯示喀布爾將發生恐怖襲擊，策動者很可能會是與塔利班敵對的伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」(Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K)，呼籲民眾暫時不要前往喀布爾機場。
《英國廣播公司》(BBC)指出，這此發生的恐襲事件，為美軍近10年來在阿富汗最為致命的一天。2011年8月，一架載有美國特種部隊的直升機在喀布爾西南約97公里的坦吉谷被塔利班軍隊擊落，當時造成30名美軍喪命。
攻擊發生後，多國領導人、國際組織領袖，包含北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、英國外相拉布(Dominic Raab)在內，都陸續發表譴責，除了承諾將繼續協助更多人撤離到安全地帶、對在事件中死傷者表達哀悼外，也會繼續以最堅決的態度對抗恐怖主義。