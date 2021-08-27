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喀布爾恐攻釀美軍傷亡！拜登：會讓施襲者付出代價

▲美國總統拜登揚言要讓策劃喀布爾恐襲者付出代價。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登揚言要讓策劃喀布爾恐襲者付出代價。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-27 06:56:19｜2021-08-27 06:58:23

阿富汗首都喀布爾台灣時間26日晚間，驚傳連環爆炸攻擊，事發地點位於人潮眾多的喀布爾國際機場附近，釀成嚴重傷亡，包含美國軍隊成員。美國總統拜登(Joe Biden)於台灣時間27日清晨5點多發表談話，揚言要讓策劃攻擊者付出代價。

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綜合《美國有線電視新聞網》(CNN)等外媒報導，拜登對於在事件中喪生的美國軍人表達哀悼與讚揚，因為他們致力於「拯救他人生命的危險任務」，並為在這次惡意襲擊中死去的阿富汗人民，感到憤怒且心碎，會在能力範圍內繼續執行撤離任務，確保任何想要離開阿富汗的美國人，都能安全離開，也將嘗試在8月31日撤軍期限後，幫助一些持阿富汗特殊移民簽證(SIV)的申請人撤離，但不能保證他們能全數被撤出。

拜登並誓言報復那些策劃襲擊的人：「對於那些策動這次襲擊的人，以及任何希望美國受到傷害的人，我們不會原諒，我們不會忘記。我們會追捕你，讓你付出代價，我們會繼續完成使命，美國不會被嚇倒。」

拜登表示，他已要求軍方，就反擊伊斯蘭國阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」(ISIS-K)提交計劃，將對ISIS-K的資產、領導層以及設施實施報復。被問到依賴塔利班負責守衞機場周邊一世，是否決策錯誤時，拜登否認，指出沒有跡象顯示塔利班與伊斯蘭國勾結進行機場襲擊。

拜登重申，他仍然支持從阿富汗撤軍的決定，認為不應犧牲美國人的生命，試圖在阿富汗建立一個民主政府，美國的目的是剷除蓋達組織(al Qaeda)，現在是時候結束這場長達20年的戰爭，美國有來自其他更大、更近的威脅需要應對。

塔利班發言人也譴責了極端組織「伊斯蘭國」策劃恐襲，揚言將採取一切措施，將肇事者繩之以法。

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)已下令，美國國會大廈降半旗，以紀念喀布爾襲擊事件的罹難者。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)也表示，白宮和聯邦機構將會降半旗至下週一，以紀念在喀布爾「毫無意義的暴力行為」中受害的人。

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