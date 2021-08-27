協助受疫情衝擊邊緣家庭　新北啟動里鄰關懷救助計畫

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淡水區福德里長郭清泉說，疫情期間，許多民眾被迫放無薪假，紛到里辦公處求助，就曾遇過里內一名游姓男子前來傷心哭訴，從事飯店業的他，因疫情失去工作，兩個月下來，幾無心力扶養高齡84歲母親；里長得知後趕緊向區公所申請物資救助，才讓辛苦的母子倆，在現實壓力下能稍稍喘口氣。
柯慶忠指出，里鄰長除全力協助市府的關懷計畫發送物資，疫情期間更常自掏腰包發起愛心活動，如五股區貿商里長蕭明霞疫情期間，五度募集愛心物資送邊緣戶，並與板橋區自強里長張雪嬰及新莊區雙鳳里長潘素娥，大力響應大享食育協會「里想互助學童午餐計畫」，送餐溫飽學子。
張雪嬰說，每週都會提供一箱急難救助的餐點給里內弱勢學子，內含6份即時調理包與白米，調理包由專業HACCP廠房生產，不僅降低學生和家人外出採購風險，食材從產地直送團膳工廠的模式，美味也兼顧衛生；此外，中和區員富里長蔡宗霖為提升防疫效能，將里民提供的三輪車改造為「消毒專車」。
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