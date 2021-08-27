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協助受疫情衝擊邊緣家庭　新北啟動里鄰關懷救助計畫

▲為協助受疫情衝擊的邊緣家庭，新北自5月起推動里鄰關懷救助計畫。（圖／新北市政府民政局提供）
▲為協助受疫情衝擊的邊緣家庭，新北自5月起推動里鄰關懷救助計畫。（圖／新北市政府民政局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-27 08:01:09

為協助受疫情衝擊的邊緣家庭，新北自5月起推動「里鄰關懷救助計畫」，不僅結合里鄰長通報系統、擴增29區公所實物銀行民生及防疫物資，里鄰長們更多有募資、送餐及自製消毒專車等愛心義舉；推行百日來，已有4045戶家庭、8984人受惠。

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新北市政府民政局長柯慶忠表示，疫情嚴峻期間，關懷計畫成功發揮里鄰互助的精神，市民無論是否具福利身分，只要遇有生計受困家庭，市府都會即時、加倍提供所需生活物資，守護受疫情影響的弱勢族群；各區受益人次，以淡水區、三重區及新莊區為前三高，分別為1500人次、1048人次及1013人次。

淡水區福德里長郭清泉說，疫情期間，許多民眾被迫放無薪假，紛到里辦公處求助，就曾遇過里內一名游姓男子前來傷心哭訴，從事飯店業的他，因疫情失去工作，兩個月下來，幾無心力扶養高齡84歲母親；里長得知後趕緊向區公所申請物資救助，才讓辛苦的母子倆，在現實壓力下能稍稍喘口氣。

柯慶忠指出，里鄰長除全力協助市府的關懷計畫發送物資，疫情期間更常自掏腰包發起愛心活動，如五股區貿商里長蕭明霞疫情期間，五度募集愛心物資送邊緣戶，並與板橋區自強里長張雪嬰及新莊區雙鳳里長潘素娥，大力響應大享食育協會「里想互助學童午餐計畫」，送餐溫飽學子。

張雪嬰說，每週都會提供一箱急難救助的餐點給里內弱勢學子，內含6份即時調理包與白米，調理包由專業HACCP廠房生產，不僅降低學生和家人外出採購風險，食材從產地直送團膳工廠的模式，美味也兼顧衛生；此外，中和區員富里長蔡宗霖為提升防疫效能，將里民提供的三輪車改造為「消毒專車」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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