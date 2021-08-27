名家論壇》韋安／國民黨主席選舉，江啟臣連任有一拼機會

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2008綠營大敗，政黨輪替之後，毫無黨務經驗的蔡英文，擔任民進黨黨主席，在當年11月就以「百日圍城」起始。採街頭運動方式，與國民黨展開長期的抗爭運動，最後爆出太陽花。8年後，成功拉下國民黨。
而江就是藍營少數敢拼、敢衝的戰鬥派。他的領導力，不是耍威權發號施令，卻是處處帶頭在衝第一線，監督力克執政黨。
江領軍帶頭發起，萊豬和公投綁大選兩項公投。幕後支持民間發起三項罷免案，派出子弟兵，幾乎在第一線長期駐點。公投將在12月18日登場，罷免案則桃園王浩宇一勝，高雄黃婕一負，臺中3Q未定。
江日前又親自到法院，對高端疫苗審核EUA提告，並發起第三項保民健康的「下架高端」公投。在一般黨員眼中，江的戰鬥力，就代表著他的領導力。以前的黨主席，誰做到這些？
而且，在國民黨谷底，資源匱乏、實力孱弱時，江啟臣跳下承擔，並且已經作出顯著的成績。一年多來，國民黨支持度從10幾趴，已經回升到20幾趴。TVBS的一項民調，國民黨支持度，甚至超越民進黨，23.4%比21.8%。
藍營縣市長施政滿意度大多維持高檔，2022地方選情普遍大好，不能說與江領導黨中央沒有關係。台中出身的江啟臣，對當地的反中火空汚，投注了不少資源和心力，助益盧秀燕在此一議題上深得民意，也成為藍營另一個民意支持大咖。
其他縣市長，在食安方面，則與國民黨中央帶動的堅定反萊豬策略，充分合作，同樣爭取到更多民意的支持
還有，在國民黨2次連敗後，江補選接下黨主席，出錢出力，從沒有喊窮叫苦過，苦撐使黨渡過難關。讓藍營基層也會覺得，江是個任勞任怨，不耍嘴皮實幹者。
一般以為，深藍或軍系在這次選舉中，不太會支持本土色彩濃厚的江啟臣。但是，江領表參選那天，來自軍系基層的組織為數甚眾，且有代表性。
江的領導風格，不再把黃復興的軍系黨組織，當成聽命行事的投票部隊，而是平等的夥伴。此外，無論韓競選總統，或被罷免高雄市長時，江都全心全力支持韓，自然會讓最挺韓黨內軍系基層，此時對江投以支持。
還有一點，就是目前出來選的四位，誰對自主性強的韓粉較有吸引了？
無論2020敗選後，韓被罷免市長時，高雄市長補選，黑韓大家王浩宇、黃捷、陳柏惟罷免案，四位中挺韓、出力、承擔最多的，也非江莫屬。韓粉若在四人中選一，答案也就明確。
所以，這次黨主席選舉，在派系、組織、山頭票方面，江啟臣有明顯弱勢。但在軍系、韓粉、本土票方面，又具有優勢。最終的選舉結果，絕不會像外界所說的一面倒，而是存在著極大的懸念。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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