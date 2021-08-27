喀布爾攻擊重創美軍　川普等共和黨人猛批拜登

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川普說：「這場悲劇原本不該發生，這令我們更加悲痛、更難以理解。」在去年2月與阿富汗武裝組織塔利班達成的協議中，時任總統的川普政府承諾美國將全數撤離阿富汗。
數名共和黨籍國會議員表示，拜登應為此事辭職或被彈劾。
密蘇里州選出的聯邦參議員霍利（Josh Hawley）表示：「拜登要為此負責。現在再清楚不過了，他既無能力也無領導意志。他必須辭職。」
聯邦眾議院共和黨第3號人物斯特凡尼克（EliseStefanik）推文說：「拜登手上沾了血。」
她說：「美國總統責無旁貸。這起可怕的國安及人道災難完全是拜登軟弱無能的領導結果。他不適任三軍統帥。」
美國國會正在休會，眾院共和黨少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）催促民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）提早召回議員處理阿富汗惡化的局勢。
麥卡錫說：「是國會迅速行動並拯救人命的時候了。我們的敵人趁機利用了撤離時的混亂。」
他表示，裴洛西「須在8月31日前重新開議，好讓我們聽取拜登政府徹底全面的簡報」。
麥卡錫還要拜登「採取果斷行動保護我們的軍隊、公民和盟友，不用考慮（撤軍）最後期限」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100827