指揮中心法說會？洪孟楷氣炸：高端死者「被增重」40公斤
國民黨立委洪孟楷27日表示，施打高端疫苗後猝死的桃園溫姓男子，「在疫情指揮中心在記者會被增重40公斤」，一天之後家屬質疑才改口，代表第一時間根本沒有掌握狀況。正常的80-90公斤的成年人體重被增加到120-130公斤，其背後心態是想推卸責任。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-27 09:59:22
洪孟楷批評，誘導是其身體狀況不佳？無論何種原因，記者會是正式官方說法，假新聞不該從官員口中出現，別把正式記者會搞得像是公司法說會，別踐踏國人對於疫情中心的信賴。
洪指出，過去一年多，每天下午2點的記者會讓國人普遍信賴到存疑，因為創造出太多令人無法接受的名詞，「校正回歸」、「微解封」，總總都讓國人難以接受。這不只是增加對疫情的不確定，更是踐踏國人對於疫情中心的信賴，而是否因為高端疫苗造成溫男猝死仍「待法醫勘驗」，最不應該的就是把死者最基本的體重給說明錯誤，一來這是對死者的極度不尊重、更是對家屬的二次傷害；二來偏離正常體重，所以就能推卸相關責任？國人要的是安全、是真相，不是說大話的自圓其說。
洪孟楷強調，記者會更不能成為假新聞的溫床，沒有掌握的數據寧可不說、也不能說錯！這更是官方記者會應有的最基本嚴謹態度，疫情中心別濫用自己的公權力，更別再踐踏國人對於政府僅存的一點信賴。