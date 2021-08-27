內閣改組傳言後首見鄭文燦　蘇貞昌稱讚：他是好人才

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蘇貞昌強調，很多基於黨派立場等，要對執政行政院、對他很多的抹黑攻擊。不過，他也特別呼籲，「對我攻擊，這個我不在意，但在防疫跟拚經濟做這麼好的公務人員，請給他們肯定，這樣比較公道。」
媒體追問鄭文燦被蘇貞昌稱讚如何？市長會做好做滿嗎？鄭文燦則是快閃沒有回答。
媒體詢問昨天蘇貞昌在院會內表示，政府應該帶頭加薪，原先沒有規劃預算替軍公教加薪，遭聯想適逢選舉年才是加薪的因素？基本工資是否也會調漲？蘇貞昌表示，主計總處剛剛公布，我們國人同胞一起努力，經濟成長率創11年來的新高，這個經濟成長的果實應該全民分享，所以五倍券是這樣的道理，同樣的，勞工朋友勞苦功高，他也特別交代勞動部要準備好資料，讓基本工資審議委員會將來在審議的時候能夠注意到勞工基本工資可以往各方面考量後正向的發展。
蘇貞昌進一步指出，因為今年的疫情特別，國內有些產業，像服務業等也受到衝擊，所以在調整基本工資的同時，如果審議委員會要調漲，經濟部也應該要顧到受衝擊的服務業等商家，要給他們同樣配套措施，這樣才會圓滿。另外，全國的軍公教大家在防疫、在拚經濟都做的很努力、很辛苦，我們經濟成長的果實也要讓軍公教同樣能分享，總預算編製的時候，疫情還難斷定，沒有把這個列入，不過，未來還有好幾個月的時間，昨天在院會特別交代主計總處、人事總處往調薪的方向來考量。