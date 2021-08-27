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擴張餐飲！中租辜仲立籌設法式餐廳 　中保跨足火鍋市場

▲儘管目前疫情威脅未減，餐飲業備受考驗，但仍有公司跨足餐廳產業，像是中保旗下餐飲品牌也再添生力軍，收購曾登上紐約時報的精品火鍋「肉大人．肉舖火鍋」。（圖／中保提供）
▲儘管目前疫情威脅未減，餐飲業備受考驗，但仍有公司跨足餐廳產業，像是中保旗下餐飲品牌也再添生力軍，收購曾登上紐約時報的精品火鍋「肉大人．肉舖火鍋」。（圖／中保提供）

記者許家禎/台北報導

2021-08-27 10:22:39

日前「台北台中米其林指南2021」摘星餐廳榜單公布出爐，再度引發消費者對於星級餐廳充滿期待。儘管目前疫情威脅未減，餐飲業備受考驗，但仍有公司跨足餐廳產業，像是中租企業總裁辜仲立目前正在籌備法式餐廰，預計在今年底前與大眾見面。另外，中保旗下餐飲品牌也再添生力軍，收購曾登上紐約時報的精品火鍋「肉大人．肉舖火鍋」。

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喜愛美食也經營美食的辜仲立，繼2016年推出「總裁牛肉麵」之後，2018年於中實控股旗下增設「艾斯奇餐飲」，主要品牌事業包括「總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodles）」二代店、「中實泰樂瓦（Les Terroirs de Chailease）」專業代理葡萄酒事業，以及今年初，推出的新品牌「JLK精品咖啡（JLK Coffee）」等，目前正積極籌設即將開幕的法式餐廳。

中租旗下艾斯奇餐飲團隊特別延攬曾在米其林星級餐廳擔任主廚的吳定祐（Darius Wu），期盼以他精湛的手藝，打造高水準的用餐體驗。

艾斯奇餐飲總經理王信智指出，吳定祐在法餐的角色上，將與艾斯奇餐飲團隊共同打造新品牌，以當代手法、在地精神，全新演繹法式料理，推向國際。26歲的吳定祐，透過台灣的餐飲教育體系養成，在學生時代即嶄露頭角、參加海內外餐飲賽事並獲獎無數，廚藝精湛屢獲國際級獎項肯定。如2017年HOFEX香港國際美食大獎職業廚師組銀牌、青年廚師組最高分雙金牌與最佳青年廚師獎等。

艾斯奇餐飲董事長黃炳彰表示，這家法式餐廳將以結合法國經典菜色與台灣的文化風情為基礎，呈現國際級的質感、品味風格。不僅如此，將融合中租企業的資源與產品，消費者在此可以享用體驗法式料理的精緻細膩，品嚐莊園紅酒的醇香，餐後喝杯台灣高山精品咖啡的清新淳美。

無獨有偶，即便疫情仍在，中保科技集團看好台灣火鍋市場，日前宣布收購曾經登上紐約時報的人氣火鍋「肉大人．肉舖火鍋」，該品牌因為疫情關係，今年6月24日宣佈實體店面熄燈歇業。

中保科技集團旗下餐飲布局包括「復興空廚」以食品代工為主、提供熟成肉品炭火直烤的肉排餐廳「棧直火廚房」、主打東南亞與西式湯品的「匙碗湯」，目前有五家門市。而「肉大人．肉舖火鍋」則是主打中式火鍋湯品、餐廳等級肉品的線上訂購販售。

中保無限家餐飲總經理曾威翰表示，台灣人愛吃火鍋湯類湯品，每年吃掉約300億元的商機。去年集團代理新加坡「匙碗湯」，以東南亞、西式湯品為主，看好「肉大人．肉舖火鍋」的潜力與發展，決定收購，以補足中式湯品、火鍋品項，全面搶攻台灣火鍋市場。

此外，曾威翰分析疫情時間消費者習性，有越來愈多的消費者，能接受將餐廳級美食帶回家烹調享用。「肉大人．肉舖火鍋」將與中保餐飲品牌「棧直火廚房」肉類品項整合，供應餐廳等級的肉品販售，讓消費者在家即餐廳，享用餐廳才供應的肉品部位，像是牛臀、丹佛肉等。

同時，陸續將「肉大人．肉舖火鍋」熱賣商品，如麻辣滷味、豬腳和酸菜白肉湯包等與「棧直火廚房」人氣品項，技轉至復興空廚，切入冷凍熟食市場，以擴大營業項目，增進營收。集團強調，今年下半年率先推出肉品訂購制度，也不排除在明年設立「肉大人．肉舖火鍋」實體店面。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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