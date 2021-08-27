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歷史性突破！共同抗中　台日執政黨首辦「2+2」安全會談

▲爲共同因應中國威脅，台灣與日本執政黨首度舉辦「2+2」安全會談。（圖／民進黨提供）
▲爲共同因應中國威脅，台灣與日本執政黨首度舉辦「2+2」安全會談。（圖／民進黨提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-27 11:28:43｜2021-08-27 11:48:52

為應對中國軍事、外交威脅與區域情勢變化，民進黨今（27）日上午與日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」（2+2會談），由兩黨各推派兩位國會議員代表，分別在民進黨中央黨部及自民黨本部，透過視訊方式，進行不公開的黨對黨交流，歷時一個半小時。

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民進黨由立法委員羅致政及蔡適應代表，自民黨由佐藤正久參議員及大塚拓眾議員代表。交流會主席佐藤正久首先開場表示，迄今日台在外交、經濟、安全保障等各層面皆有交流，並達成許多好成績，不過因為官方在正式交流上仍有所限制，因此透過執政黨主管議員的交流，希望能強化雙方合作。近年來，中國片面改變區域現狀，不只影響台海安全，更影響日本安全，因此日方認為應與台灣加強交流。本交流為雙方間第一次舉行，期待後續持續交流。

自民黨國防部會會長大塚拓眾發言指出，表示此次「2＋2會談」深具意義。日台同樣位處東海附近、同樣面對中國，是命運共同體。近期中國軍事力量大幅提升，不再掩飾其意圖，造成區域不穩定，影響世界秩序。日本防衛政策向來變化較小，但近來情勢已不容忽視，日前自民黨國防部會已提出強化政策的建言，日本政府也認真看待，並增加相關經費，希望借此提供嚇阻力，避免區域不穩定。

羅致政首先感謝日本政府及自民黨對推動日本捐贈台灣300多萬劑疫苗上的努力，他也指出，這個區域最大的挑戰，就是在中國崛起後，帶來軍事、經濟、科技等各方面的衝擊。自民黨的許多具體行動，包括自民黨今年六月有對台政策的建言，可感受日方對推動台日關係的決心與方向。面對區域變局，台日有共同的利益與價值，也有共同的願景，期待未來有共同的行動來達成。今日的對話，不只是政黨與政黨之間，更得到兩國民眾的支持，相信這種模式的對話會得到正面及具體的成果。

蔡適應則說，此次對話象徵著兩國間的羈絆關係。基隆市在日本時期就是台灣對外重要的門戶，包括基隆港、城市街廓等許多規劃也是從那時開始，至今仍可以看到當初的影子。基隆在日本有兩個姐妹市，為沖繩縣宮古島市、日本海軍重鎮廣島縣吳市，這是很好的緣分。蔡適應說，期待這個對話機制成為慣例，在既有的一軌、二軌之外，開創全新的溝通管道。蔡適應也提到，他和佐藤參議員都曾經擔任過職業軍人，他在1996年台海危機時，曾派駐金門前線，理解在前線作戰的高壓與保家衛國的使命，至今一直都沒有忘記。

民進黨發言人謝佩芬表示，有鑑於兩國間在各領域的合作日漸密切，民進黨期待與自民黨透過此一交流會，就雙方皆深切重視的外交及安全議題，能有更深入的互動與合作。

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