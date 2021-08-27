反萊豬金剛車防疫破口？羅智強「自首」 檢舉總統車才是
國民黨革實院長羅智強推動反萊豬、公投綁大選公投，並用金剛宣傳車在街上推廣，卻被民進黨指控為防疫破口。羅智強今（27）日在中廣董事長趙少康陪同下，到台北市中正第一分局派出所「自首」，他稱金剛車上僅2人直播、1名司機，如果3人就是防疫破口，他要檢舉總統蔡英文的座車通常都有4人，也是防疫破口，請偉大的民進黨政府把羅智強跟蔡英文通通抓起來。
記者余祥／台北報導
2021-08-27 11:25:29｜2021-08-27 11:25:54
羅智強說，因應疫情，反萊豬的街頭演講都不辦了，實體活動能免則免，民進黨政府卻還是可以扣他一個大帽子，他們的金剛車上，只有2人負責直播、1名司機，如果3人就是防疫破口，那總統座車上通常都有司機、隨扈、秘書、總統至少4人，總統是否也該抓起來？
羅說，如果他今天被認證「不是防疫破口」，他就要改檢舉民進黨「假消息」，用防疫當藉口、抹黑公投宣傳，民進黨不用關3天、不用罰300萬嗎？民進黨最害怕的人是趙少康、民進黨最害怕的車是變型金剛，「你們愈抹黑，我愈不怕」，變型金剛會續繞台灣一圈展現民意，也呼籲民眾記住12月18日這個決戰日，一起出來守護公投。