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解決南臺灣科技產業用水　高雄市水利局這樣做

▲為解決南臺灣科技產業用水問題，高市府持續多元開發水資源，先後推動污水處理廠放流水回收再利用、開鑿抗旱水井及與開發伏流水。(圖／高市水利局提供)
▲為解決南臺灣科技產業用水問題，高市府持續多元開發水資源，先後推動污水處理廠放流水回收再利用、開鑿抗旱水井及與開發伏流水。(圖／高市水利局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-27 16:37:23

為解決南臺灣科技產業用水問題，高雄市政府持續開發多元水資源，先後於鳳山、臨海、楠梓及橋頭地區推動污水處理廠放流水回收再利用(再生水)，並開鑿地下水井，及配合中央開發伏流水，未來每日可再增加約33萬噸水源，穩定供應高雄地區產業與民生用水，使高雄成為水資源的城市，以供應民生用水需求，並解決南臺灣科技產業用水問題。

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▲高雄市政府持續開發多元水資源，先後於鳳山、臨海、楠梓及橋頭地區推動污水處理廠放流水回收再利用(再生水)。(圖／高市水利局提供)
▲高雄市政府持續開發多元水資源，先後於鳳山、臨海、楠梓及橋頭地區推動污水處理廠放流水回收再利用(再生水)。(圖／高市水利局提供)
高雄地區無大型水庫，枯水期間常因河川流量不足面臨缺水風險，在傳統水資源開發日趨困難情形下，為有效舒緩水資源開發之壓力，高市府推廣再生水作為新興水源，成效領先全國，藉由將污水處理廠放流水回收再利用，可提供產業用水使用，目前已於南高雄建置2座再生水廠，108年完成鳳山再生水廠，可供應每日4.5萬噸再生水供臨海工業區使用，現正辦理臨海污水廠與再生水廠興建中，第一期於今（110）年底完工可再產製每日3.3萬噸再生水供應臨海工業區，未來可配合臨海工業區周邊產業發展水源需求，再擴充至每日6萬噸再生水產量。

為因應北高雄未來產業發展用水需求，高市府也向內政部爭取預算辦理橋頭及楠梓再生水廠興建，楠梓再生水廠全期供水每日5.0萬噸再生水，橋頭再生水廠全期供水每日3.0萬噸再生水，將採BTO促參方式推動楠梓及橋頭再生水廠，預估投入興建成本約需60餘億元。

另外，為因應未來用水需求和旱季枯水期需求，於今(110)年4月抗旱期間開鑿32口地下水井，配合中央新開鑿30口抗旱水井，總計可增供每日12.6萬噸水源，已於5月底前完成。高雄市政府並與中央合作開發伏流水，高屏溪沿岸已完成溪埔、大泉等7處伏流水工程，每日最大供水可達70萬噸，並預計推動荖濃溪伏流水工程(增供水量每日10萬噸)，透過地面水、伏流水、地下水及湖庫水等各水源調度，同心協力維持高雄市用水穩定供應。

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