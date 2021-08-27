遭質疑「御用」護理師　溫慧敏：做對的事不需多解釋

總統蔡英文、副總統賴清德本週先後前往台大醫院接種國產高端疫苗，兩位總統府高層施打疫苗都由於台大護理部代理督導長溫慧敏，先前行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中打AZ疫苗也是由溫慧敏施打，遭網友質疑「御用」。溫慧敏今（27）日受訪表示，她做對的事、正確的事，且具有醫療專業，所以不需要多做解釋。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-27 12:05:40｜2021-08-27 12:34:54
賴清德今日上午前往台大醫學院體育館接種高端疫苗，溫慧敏在為賴清德施打疫苗後受訪，媒體詢問幫蔡英文、賴清德、蘇貞昌等高層打疫苗，打哪一個人時比較緊張？溫慧敏說，都差不多，施打過程都不會緊張，主要是直播、很多媒體在場，會造成心情上緊張的感覺。當下就是施打疫苗過程一切ok，流程做到正確，其他的沒有想太多。
針對網友質疑「御用」護理師，打假針？溫慧敏表示，她做對的事、正確的事，且具有醫療專業，所以，不需要多做解釋。至於幫賴清德打疫苗，他有問什麼？溫慧敏說，賴清德問疫苗的品牌、批號，護理師們則是問他打針會不會痛？
媒體追問為何施打疫苗前要把盒子舉高，像當兵抽到海軍陸戰隊籤一樣？溫慧敏說，主要是要讓大家看到盒子，沒想到手的高度在哪裡。
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