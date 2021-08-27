喀布爾成殺戮之地　美國做好準備：後續恐有更多攻擊

極端組織伊斯蘭國(IS)的自殺炸彈客，26日在阿富汗喀布爾機場外發動襲擊，炸死數十名平民和13名美國士兵，塔利班也宣稱有28名戰士在事件中喪生，美軍的撤離行動更加迫在眉睫，同時也必須做好準備，迎接更多可能的恐怖攻擊。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-27 12:16:57
綜合《路透社》、《福斯新聞》報導，這起攻擊是近10年美軍在阿富汗死亡人數最多的事件，但更多的是無辜平民丟失性命。從網路上流傳的影片看來，爆炸發生後，現場只有慘不忍睹可以形容，機場圍欄旁的一條水溝中堆放不少屍體，據目擊者說法，溝水甚至都被染紅，還有受害者的身體部位四散。
美軍陸戰隊將領、中央司令部司令麥肯錫(Frank McKenzie)在新聞簡報中表示，爆炸過後還曾發生槍戰，而來自IS和「其他活躍且源源不絕的威脅」仍持續存在，不排除後續還會有攻擊事件發生，美軍只能盡其所能做好準備。
麥肯錫也補充道，可能發生的襲擊方式，包括向機場發射火箭，或是以機場內部為目標的汽車炸彈攻擊。美軍在這次事件中損失13名成員，另有18人受到輕重傷，美方已安排專門的運輸機和外科手術部隊，將傷者從阿富汗空運撤離。
1名塔利班官員表示，該組織至少有28名成員也在襲擊中喪生，數量「比美國人還多」，並聲稱塔利班不對其他國家混亂的撤離計劃負責。