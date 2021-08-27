新北40歲男疑打高端後死亡　指揮中心說明

新北市傳出有40歲男子，疑似接種高端後死亡案件。為此，指揮中心發言人莊人祥今（27）日指出，該案還未列入今日的不良事件中，但了解後說明個案本身有胰臟癌，8月24日接種高端疫苗，但當晚出現高燒、食慾不振等現象，26日早上全身無力，送醫後搶救不治。
記者許家禎/台北報導
2021-08-27 16:26:07
先前疑似施打高端後死亡案件有4起，如今又添一案。針對新北市有40歲男性疑似施打高端後死亡，莊人祥指出，該案今日才通報，因此未納入今日的不良事件中。
莊人祥指出，該名個案本身罹患胰臟癌，在8月24日接種高端疫苗，接種完後無異狀，但當天晚間出現發燒、食慾不振、忽冷忽熱的現象。25日出現精神恍惚、反應遲鈍。26日早上出現全身無力，緊急送醫搶救不治，於當天晚間死亡。後續請衛生局針對個案來做關懷，跟提供預防接種受害救濟部分，另外也需要送司法相驗，來釐清真正的死因。
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