六都市長施政滿意度最新民調　盧秀燕躍升第二

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根據這份民調內容，盧秀燕施政滿意度68%，排名上升至六都第二，不滿意度也減少7個百分點至10%。另交叉分析顯示，盧在20至29歲年輕市民的滿意度由28%上升至46%，而50至59歲的滿意度更由64%增至82%。而未來盧若競選市長連任，調查結果發現，有達63%台中市民表示會支持。
此外，針對防疫滿意度，五月中旬本土新冠肺炎疫情衝擊，在疫情三級警戒下，台中多處商圈店家暫停營業，而近日台中市疫情穩定，連續多日未有新增案例，商圈人潮逐漸回流。對於盧秀燕防疫表現，調查結果顯示，有79%台中市民表示對市長處理新冠肺炎疫情的表現感到滿意，僅8%不滿意，另外14%沒有表示意見。
另台中空氣汙染問題備受關注，盧秀燕上任後，在改善台中空汙方面，除要求中火減少燃煤，也推行多項改善策略降低PM2.5平均排放濃度，同時發展綠能政策。對於盧改善台中空氣汙染的表現，調查結果顯示，有51%台中市民感到滿意，相較去年 12月的調查結果，民眾滿意度略增兩個百分點，不滿意比例則減少7個百分點。
根據調查，中立民眾及民進黨認同者、民眾黨認同者對盧秀燕的滿意度提高，是她滿意度上升的主因，其中中立選民滿意度從53%增加至64%；民進黨認同者滿意比例由30%增至58%，民眾黨由40%增至89%，呈現倍增，國民黨認同者對盧的滿意度則維持90%。
此次調查是TVBS民意調查中心於今年8月2日至25日晚間18時30分至22時進行的調查，以台灣6個直轄市中20歲以上民眾為母體，各直轄市有效樣本數：新北市813位、台北市806位、桃園市808位、台中市808位、台南市809位、高雄市808位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4 ~ 3.5個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。