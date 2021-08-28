台灣3個多月清零！越南軍隊管制「硬封城」有用嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
《外交家》指出，胡志明市在過去數週已經實施封城措施，包括禁止2人以上群聚、民眾非必要採買不得外出等，但疫情卻不見好轉。越南去年一整年的確診病例僅1500例，現在卻已經躍升至逼近35萬。越南去年靠出色的防疫成為東南亞疫情下唯一經濟保持正成長的國家，不過現在預計今年GDP要成長6%的目標恐將難以達成。
紐西蘭和越南出現新一波本土疫情讓過去成功的防疫策略受到檢視，兩國一直採取高強度的防疫手腕，用快速嚴格的封城措施和邊境管制阻止疫情傳播。然而，這樣的措施在面對傳染力更高的Delta變種病毒後卻逐漸失靈，再加上兩國的施打率都偏低讓疫情更難控制，實施封城的防疫策略在去年雖可以有效控制疫情，現在卻未必見效反而可能重挫經濟。
原本越南先實施所謂的「三就地政策」，即就地生產、就地吃飯、就地睡覺，試圖兼顧防疫和經濟生產，然而疫情卻毫無減緩，甚至因此發生工廠群聚，7月底大部分工廠關廠，對疫情減緩方面仍無效。本週宣佈的「硬封城」，要求所有市民都必須待在家，家門都不能出。由於胡志明市的低收入戶多，不能出門上班將無法生活和溫飽，因此越南政府派遣軍隊，一方面挨家挨戶配送必要糧食，一方面管制民眾行動。至於硬封城解封時間，官方並未給出明確時間表。
反觀台灣，沒有實施強硬的封城管理和派遣軍隊管控，靠著民眾自發性的閉關，迎來了三個多月以來的第一次本土清零。《德國之聲》在24日報導，儘管2020年過了相對安全的一年，但台灣新冠肺炎卻在2021年5月爆發，3個月內染疫而亡的人破800人，直至8月中旬疫情才逐漸緩和下來。僅花三個月就清零仍然是世界楷模，《德國之聲》發專題探討台灣如何做到的？最終總結專家意見，認為擴大篩檢、軟性封城、民眾配合與基層醫療體系4大關鍵，是台灣能在3個月內將每日新增確診數由百位數降至個位數的關鍵。
實施硬封城後，越南單日新增確診數量有減緩趨勢。根據《Our World In Data》，越南從8月14日至8月25日的數據顯示，尚未實施「硬封城」的8月14日那週新增幅度較大，而本週則趨緩，顯示「硬封城」措施初期有效，能不能延續成效則成問題。
不過，越南如今硬封城將近一週，重創經濟，英特爾、電子製造服務大廠捷普（Jabil）等美商對此狀況憂心忡忡，許多商業夥伴都選擇先將訂單轉到新加坡或中國等其他國家。越南何時病例能降、疫情能夠控制，全球都在關注。
如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《韓國收容380名「特別功勞者」！收容難民的考量是什麼？》以利了解。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。