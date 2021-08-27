北京堅持愛國者治港　香港選舉泛民難入局

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香港主權轉移以來，選委會只負責選出特首，但在「反送中」運動之後，北京方面通過所謂的完善香港選舉制度，新增選委會可以互相選出40名立法會議員。
而立法會議員也因此由原先的70人增至90人。
本地媒體普遍認為，由於選委的產生過程牢牢掌握在北京手中，因此，以上選舉安排，無非是要落實北京方面所說的「愛國者治港」原則。
由於選委會可以互選40名立法會議員，以及選出特首，因此，選委會選舉首先於下月19日舉行，接著於12月19日進行立法會選舉，特首選舉則於明年3月27日登場。
有人認為，選委會選舉是香港憲制架構內的首場公職選舉，泛民人士能否入閘參選，可以看出北京方面對泛民的心態。
而從資審會昨天公布否決熱血公民立法會議員鄭松泰的參選資格看，北京方面全面封堵泛民人士參選，只要不被視為「愛國者」，完全沒有機會透過參選進入權力架構。
資審會全名「香港特區候選人資格審查委員會」，負責審查各項選舉參選人的資格，通過後才能參選。
資審會主席、政務司司長李家超昨天宣布，1496名選委會參選人通過資格審查，另有兩人不符合遵守基本法及效忠香港特區的資格，包括鄭松泰，因此未能成為選委。
鄭松泰是現任立法會議員，其選委參選資格被否決後，也立刻喪失議員資格，且在未來5年內不能參選公職。
鄭松泰為熱血公民主席，熱血公民曾被視為泛民中較為激進的組織，彼此對個別問題也會呈現矛盾。
去年底，當局指泛民4名立法會議員不符合公職人員條件而褫奪他們的議席，其他15名泛民議員因此集體請辭，以示抗議，但當時鄭松泰和另一名泛民議員陳沛然選擇留任。
熱血公民成立於2012年，其成員一向激進；2017年，鄭松泰曾在立法會會議廳倒插中華人民共和國國旗及香港區旗，被指具侮辱性。
去年鄭松泰選擇留任後，外界普遍感到意外，而中國國務院港澳事務辦公室也曾提及此事，指有「反對派（泛民）」議員沒有被綁上「總辭」戰車，而是選擇履行職責，這樣的明智之舉值得肯定。
鄭松泰留任後，在議會的言行也變得溫和，不再像以往般激進，一度令人覺得他有可能成為北京方面口中所說的「忠誠反對派」。
但顯然，資審會在審查其過往言行後，還是將他定性為「反中亂港者」，把他拒於參選門外。
鄭松泰失去議席後，立法會目前只有陳沛然被視為溫和的泛民人士，但據報導，他已決定不連任，因此沒有報名參選選委。
另據媒體整理的資料，已公布的選委會參選人中，幾乎全是親北京人士，即使代表法律界的湯家驊及社會福利界的狄志遠過去曾屬於泛民陣營，但兩人近幾年早已成為「忠誠反對派」。
所以，從目前狀況看，下月選出的選委都是親北京人士，這是不用質疑的，唯一有變化的是立法會議員是否有泛民人士入局。
去年底，泛民議員被褫奪議席及集體請辭後，當局一直沒有補選，而按照選委會的規定，1500名選委中，立法會全體議員是當然委員。
因此，年底立法會進行改選時，如果泛民可以參選並當選，就有可能成為選委。
不過，泛民目前尚未決定是否參選立法會，而即使參選，若不願改變立場，以「忠誠反對者」身分參選，恐怕也不能入閘。（編輯：周慧盈）1100827