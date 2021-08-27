台中市是否加發現金振興？　盧秀燕：拭目以待

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林祈烽表示，六都和各縣市都配合中央即將要發放的振興五倍券加碼推出所謂的加倍券或其他的優惠措施，但市長前兩天參加防疫措施活動時，只保證說會是全國最大的加碼活動，讓全國人願意將振興券用在台中市，振興台中市各行各業，可是，新北市長侯友宜都已喊出「新北加倍券」，台中市最大的加碼活動到底是什麼？
盧秀燕說，現在還在最後處理中，要整個方案定下來才會跟議會報告，因中央振興券十月才開始發放，為吸引全國民眾拿振興券到台中來消費，所以會搭配中央的期程，加碼的方案會與中央同時起跑，把餅作大；再來會運用台中購物節，所以規劃方向會搭配購物節一起進行。
林祈烽質疑，全國最大的加碼活動還在討論中？如果沒有先公布在地加倍券的誘因，到時候怎麼吸引民眾在台中消費？中央的五倍券政策已經很明確，各縣市也都陸續公布配合方案，如果台中市要配合中央發券時間才要公布，時間會不會有點慢了？市府應提早讓市民領到加倍券或現金，讓大家有充足的幸福感。
經發局長張峯源表示，中央會釋出近1400億元的商機，所以市長才講說要搭配中央的活動，以吸引這1千多億元的商機；各縣市都只是先釋出規劃案而已，還是要等疫情結束，才會在9月中旬公布施行細節，市府公布的時間應該都跟大家一樣。
張峯源強調，台中市有在做妥善的規劃，但第一步驟先要號召商家，今年的目標是5萬家，市府已規劃的差不多了，但因有疫情因素要考量，詳細的細節，適當的時間會再跟大家報告。
議員也要求市長，不管市長你的全國最大加碼活動到底是什麼，這個活動一定要對基層的庶民經濟有直接的幫助，讓台中市民都能領得到、看得到，也能用得到，重點就是如果有發行票券，應該要有50元券，幫助商圈、市場、夜市和攤販這些艱苦的小市民。
盧秀燕表示，中央目前紙本券規畫1套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元，雖然昨天中央已宣布規劃方向，但站在地方基層要照顧小商家、小攤商的心情，據她過去長年在立法院財政委員會服務的經驗，目前振興券應該還沒有下版印製，建議中央將五倍券調整成更小面額，尤其大部分1個便當不超過100元、一杯飲料數10元，如果最少面額200元將不利小商家、小攤商，更不利一般民眾使用。