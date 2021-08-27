藍營新北議員籲黨中央修正92共識 縣市長選舉提名年輕人
國民黨主席選戰如火如荼開打之際，國民黨中壯派的新北市議員劉美芳、廖先翔、王威元，今（27）日在新北市議會舉行「關鍵時刻革新建言」的記者會，呼籲黨中央未來路線及論述，要能更接地氣的貼近民意及符合潮流，吸引更多的年輕人主動加入國民黨。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-27 13:56:00
劉美芳表示，如何讓國民黨能夠更接地氣，不要只會拋平行時空的政見，尤其在92共識的這條路還蠻顛簸，未來不只是兩岸的論述，國民黨在其它的論述要更接地氣，修正92共識是必然的，未來的黨主席在兩岸論述或議題上，應該像從政同志提出更明確的方向；此外，應該更關注民生、經濟的議題，尤其現在的年輕人有兩成是找不到工作，及組織應扁平化、虛擬化及淘汰冗員，善用群組、臉書等新媒體，讓從政同志在最快的時間蒐集輿情。
王威元指出，黨中央與地方的合作上應更加接地氣，而非僅是一個單純的口號，能感受到基層的民意與聲音，深化與執政縣市的合作，且提出來的論述能獲得民意響應，才能事半功倍；未來的縣市長選舉，黨中央才能適切的幫助地方，以免發生「黨中央認為做的很多，但地方卻覺得都不是他想要」的情形！此外，也要找回年輕人的熱情，黨中央應確實的編列預算擁抱青年，為年輕人搭建舞台，願意參與活動，共同培育下一個青年世代，避免出現斷層的情形。
廖先翔認為，政黨就像公司一樣都要永續的經營，而吸收人才更是重中之重，若沒有好的人才進入黨，一定會被時代淹沒，而年輕人投入政治活動需要一個舞台來表現，這一點國民黨必須加油，否則沒政黨傾向的年輕人，若要投身政治、政黨，都不會選擇國民黨；呼籲地方基層的選舉，要保障、鼓勵與協助青年參政的機制與管道，建議國民黨的縣市長選舉，不一定要找中央、地方的大老，應多給年輕人機會，也盼「黨內選舉是一時，但沒有分裂的本錢。」