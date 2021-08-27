民眾黨公投宣傳再起　啟動環台說明反萊豬、護藻礁

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民眾黨桃園市黨部主委秦詩雁說，萊豬，藻礁以及核四關乎著我們和未來住在這個島嶼上的世代子孫們的健康及居住環境生態，民眾黨將不斷推動的這幾個公投議題，能喚醒全民對於健康及環境的危機感。政府的漠視讓我們只能靠公投的力量來表達心聲。
環團藻礁公投推動聯盟在7月推出《藻礁之聲》紀錄片，獲得時代力量與國民黨等在野黨相挺。台灣中油今日也透過臉書澄清紀錄片中許多誤解，針對大潭藻礁區內有100多萬隻螃蟹？中油指出，根據中研院生物多樣性研究中心某專家學者今年4月1日在立法院公聽會指出，潮池本是螃蟹的聚集地，以潮池的螃蟹數量來倍數推估總數，顯然高估甚多。
紀錄片指「三接要用工業港海域900多公頃海域？」中油表示，迴避替代修正方案現在已被外推方案取代，在外推方案中，在工業區的部分與迴避替代修正方案相同，一樣是使用18年前的填地，共23公頃，並沒有改變，所謂工業港900多公頃，是「編定範圍」不是實際使用的面積，外推方案在工業港不浚深、不填地，即便將堤防、碼頭等人工構造物加起來也只有45公頃。
紀錄片稱「大潭往外海延伸五公里內海底都是藻礁？」中油指出，三接外推案已離岸1.2公里，藻礁主要是在潮間帶，工業港海底下的礁石常年被沙埋，生物非常少，根據地質鑽探資料顯示，離岸愈遠，礁石愈薄，水深超過18公尺後，已經沒有礁石。