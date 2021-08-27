民眾黨公投宣傳再起　啟動環台說明反萊豬、護藻礁

疫情降級趨緩，公投議題宣傳再起。台灣民眾黨團今(27)日舉行記者會宣布，將在原公投日8月28日從「心」出發，到每個縣市進行公投宣講，發送文宣小物，迎戰12月18日公投。針對藻礁公投議題再起，中油今日也透過臉書澄清

《藻礁之聲》紀錄片中的誤解內容。

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環團藻礁公投推動聯盟在7月推出《藻礁之聲》紀錄片，獲得時代力量與國民黨等在野黨相挺。台灣中油今日也透過臉書澄清紀錄片中許多誤解，針對

「

」中油表示，

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」中油指出，