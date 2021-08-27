名家論壇》張銘祐／主席一定要根正苗紅

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韓國瑜從一開始網路操作聲量，雖然有很多證據背後很多是來自中國的帳號，透過社群通訊成功串連了所謂的深藍、年金被改革者、堅持血統優勢、看不起民進黨….等等的族群，從虛擬到實體形成了「韓粉炫風」，當時的台灣社會從高雄開始變得相當畸形，但也影響了整個國民黨，連總統提名都不能不順韓粉的勢走，對於現在國民黨不是談改革，而是怎麼將這些人變成自己的。
原則上這些所謂的韓粉，部分導流到柯文哲那邊，所以柯文哲很清楚民眾黨要維繫，在沒有中心價值之下，必須要有基本盤，而韓粉很多就是無法接受民進黨，因反而反的，所以透過攻擊執政黨，來讓這些韓粉部分導流進來。這群韓粉也變成國民黨最害怕失去的基本盤，反而促時國民黨從疫苗上操作要更為極端，明明知道違背良心，也要先顧自己的權利。
國民黨面對台灣本土人的時候會開始指指點點，高度檢視其血統、學歷、家庭背景，但是台灣人終究會矮人一截；相對於國民黨的民進黨的，來檢視所謂的「外省人」反而會給予高度的肯定，甚至會給予更多的機會，這樣的差異性，就算不承認，也看的出來，被歸類為親美派的朱立倫過去於其他黨內明星，不會去特別強化自己的血統，甚至對於兩岸論述都維持一定的基調，不會越過美國價值的紅線，但這場主席選舉，完全是相反。
而朱立倫戰略相當清楚，如果看朱立倫社群媒體，會以為是洪秀柱小編幫他操盤的，其族群、政黨、價值對立與衝擊當相當顯著，明顯就是要吸引極端的韓粉那些支持者，影響國民黨主席的選舉結果，那一個「正常倫」怎麼暴衝了？原因就在這裡，實質上對於國民黨能不能與台灣社會的普遍價值連結？答案當然是不可能，但是唯有對立性的方式朱立倫才能與江啟臣區分出來。
所以八二三紀念日，國民黨完全忘記那段「反共」的戰役，多麽慘烈，反而是在邀功台灣有今日都是國民黨的功勞，那是多麽可悲的事情，回頭看影響國民黨的前途是要看中共的臉色，對中共絕對不敢回嘴半句，可以見得國民黨的和平多麽的廉價，至此可以理解爲什麼共產黨看不起國民黨，甚至要當國民黨主席都要經過「公審式」的洗禮。
當天在永和八二三紀念碑前，豔日高照馬英九、張亞中….等都發言了，在烈日下曬了一個多小時的是國民黨主席江啟臣，一上台馬上被檯下的支持者嗆「你是不是中國人？你是不是中國人嘛？」當場江啟臣根本答不出來。可以見得國民黨的「三觀」全刷新過去，未來就算朱立倫當選國民黨主席，說要將國民黨接會台灣社會，不要忘記那股「韓粉」會變成你反撲勢力。
●作者：張銘祐／政治評論員
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