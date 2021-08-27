若中國犯台　美智庫民調首見逾半美國人支持派兵

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on GlobalAffairs）今天公布最新調查，首見過半數美國人贊成美方在中國犯台時派軍協防台灣。
這項調查發現，69%受訪者支持美國承認台灣為獨立國家；65%支持台灣加入國際組織；57%支持簽署美台自由貿易協定；53%的受訪者支持美國與台灣正式簽署結盟。
若中國犯台時，52%的受訪者贊成派遣美軍防衛台灣。這是這個智庫自1982年首次提出這個問題以來，歷次調查中記錄到的最高比例。此外，46%的受訪者支持明確承諾在中國入侵時保衛台灣。
這項調查也發現，美國的共和黨人（60%）比民主黨人（50%）或無黨籍人士（49%）更可能支持派軍防衛台灣。
與此同時，對於美國應否對台軍售，美國受訪者反應兩極；回答應該的比例是50%，不應該是47%。
調查說，美國受訪者支持台灣的一個重要因素是對中國不信任。60%受訪美國人將台灣視為盟友或必要的合作夥伴；61%受訪者將中國視為競爭對手或敵手。
這項調查在今年7月7日至26日進行，樣本包含2086名居住在美國50個州和哥倫比亞特區的18歲以上成年人，抽樣誤差為正負2.33個百分點。（編輯：盧映孜/核稿：嚴思祺）1100827