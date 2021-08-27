羅智強酸蔡英文座車是防疫破口　民進黨反批：作秀

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顏若芳表示，防疫和公投都是重要議題，也應該討論。但國民黨在疫情期間偏偏要故意「環島趴趴走」造成各縣市防疫壓力。難道羅智強忘記5月疫情升溫時，第一線的防疫人員大熱天汗流浹背，但仍必須穿著防護衣、面罩、口罩，全身包緊緊，在醫院照顧確診者畫面嗎？現在在全民努力下，終於疫情趨緩，前天雖然出現「加零」，但昨天又有2例確診，目前台灣疫情只是趨緩，但不是清零，國民黨的政治人物可不可以收斂一點，不要只為了個人政治利益考量，卻不顧全民防疫壓力。
顏若芳指出，羅智強車上要坐幾個人，民進黨沒有意見，羅智強無需心虛轉移焦點，故意去扯蔡英文總統座車。民進黨要提醒強調的是，國民黨在疫情期間「環島搞政治」，為何偏偏要環島？既然可以直播，就不要故意環島到處擴大接觸風險。當許多文化表演活動都停止巡迴演出時，羅智強卻還要堅持「個人環島巡迴作秀」，這不是無視防疫壓力嗎？
顏若芳批評，日前羅智強的車子違停，也有理由；疫情期間環島，也有理由，但再多的理由也無法掩飾，真正的目的就只是為了個人聲量在政治作秀。作為一個台北市大安文山區議員，民進黨呼籲羅智強多關心選區民眾的防疫需求。防疫期間，病毒不長眼，請羅智強和國民黨自重，不要再製造讓疫情升溫的風險了。