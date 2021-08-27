COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

羅智強酸蔡英文座車是防疫破口　民進黨反批：作秀

▲對於國民黨籍台北市議員羅智強指總統蔡英文的座車是「防疫破口」，民進黨發言人顏若芳反批，羅的目的就只是為了個人聲量在政治作秀。（圖／NOWnews資料照片）
▲對於國民黨籍台北市議員羅智強指總統蔡英文的座車是「防疫破口」，民進黨發言人顏若芳反批，羅的目的就只是為了個人聲量在政治作秀。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭宏斌／台北報導

2021-08-27 14:42:12

為宣傳12月18日反萊豬公投，國民黨籍台北市議員羅智強推出「金剛宣傳車」上街，遭民進黨指控為防疫破口，對此羅智強今（27）日上午批評總統蔡英文的座車才是防疫破口，民進黨回應表示，羅智強心虛轉移焦點，故意去扯蔡英文總統座車，請羅智強和國民黨自重，不要再製造讓疫情升溫的風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨發言人顏若芳表示，民進黨一再苦口婆心對國民黨喊話，台灣疫情目前仍為二級警戒，全國民眾各行各業都還在努力防疫。但是身為國民黨一級主管的羅智強，仍然不顧防疫考量，假藉公投之名，堅持發起環島選舉之實，甚至誣指蔡英文總統座車是防疫破口，令人遺憾。

顏若芳表示，防疫和公投都是重要議題，也應該討論。但國民黨在疫情期間偏偏要故意「環島趴趴走」造成各縣市防疫壓力。難道羅智強忘記5月疫情升溫時，第一線的防疫人員大熱天汗流浹背，但仍必須穿著防護衣、面罩、口罩，全身包緊緊，在醫院照顧確診者畫面嗎？現在在全民努力下，終於疫情趨緩，前天雖然出現「加零」，但昨天又有2例確診，目前台灣疫情只是趨緩，但不是清零，國民黨的政治人物可不可以收斂一點，不要只為了個人政治利益考量，卻不顧全民防疫壓力。

顏若芳指出，羅智強車上要坐幾個人，民進黨沒有意見，羅智強無需心虛轉移焦點，故意去扯蔡英文總統座車。民進黨要提醒強調的是，國民黨在疫情期間「環島搞政治」，為何偏偏要環島？既然可以直播，就不要故意環島到處擴大接觸風險。當許多文化表演活動都停止巡迴演出時，羅智強卻還要堅持「個人環島巡迴作秀」，這不是無視防疫壓力嗎？

顏若芳批評，日前羅智強的車子違停，也有理由；疫情期間環島，也有理由，但再多的理由也無法掩飾，真正的目的就只是為了個人聲量在政治作秀。作為一個台北市大安文山區議員，民進黨呼籲羅智強多關心選區民眾的防疫需求。防疫期間，病毒不長眼，請羅智強和國民黨自重，不要再製造讓疫情升溫的風險了。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀