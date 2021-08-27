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名家論壇》黎榮章／阿富汗政局藍綠吵翻天　輿論怎麼看？

▲美國撤離阿富汗行動引發混亂，意外引發台灣藍綠政治攻防。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國撤離阿富汗行動引發混亂，意外引發台灣藍綠政治攻防。（圖／美聯社／達志影像）

文/黎榮章

2021-08-27 14:43:09｜2021-08-27 14:43:19

美軍撤離阿富汗引發混亂局勢，阿富汗民選總統出逃，武裝組織塔利班奪下政權，宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。中東情勢劇變引發全球關注，因事涉美國與盟邦互動，此事也格外受到台灣關注，甚至引發藍綠政治攻防。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察8月以來熱門的政治議題網路聲量走勢，疫苗討論穩定居高不下，遙遙領先其他話題。其次是在野黨、綠營各派系意見都很多的五倍券議題；而國民黨主席選舉雖然在8月領表、登記，但網路討論聲勢一直相當低迷，因候選人都非新面孔，未能帶來新鮮感與討論度。

一直到8月中阿富汗議題的網路聲量激增，成為本月聲量起伏最大的議題，短短3天就超越前述3政治議題。17日中廣董事長趙少康拋出警告，認為阿富汗是台灣的「前車之鑑」，正式引發藍綠辯論，隨後國民黨主席候選人朱立倫、江啟臣也參與討論。國民黨主席選舉雖僅剩1個月，但因是黨內事務一直不被大眾關注，直到藍營要角藉阿富汗議題將討論導向美中台關係辯論，才讓此次選舉的候選人受到全民關注。

▲近兩週熱門政治議題　網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲近兩週熱門政治議題　網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
阿富汗議題究竟是哪些論述掀起了藍綠激烈對抗？透過藍綠陣營政治人物的話題類聚分析發現，藍營論述聲量最高者，並非趙少康所提的「阿富汗是台灣的前車之鑑」，而是國民黨主席參選人朱立倫稱，「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」這番強調國民黨歷史功績的發言，是藍營聲量最高，不只深深獲得泛藍認同，也引來綠營大量譏諷與反擊。

而綠營聲量最高的，是引述美國總統拜登發言，強調「台灣若遭入侵 美國會回應」，藉此回擊泛藍陣營散播的「棄台論」，更展現民族自信心，強調台灣人會自立自強，先自助而得人助。在綠營方面，主要在向大眾傳達台灣應內部團結，且選擇和美國站同一陣線是正確決定。

▲國民黨、民進黨：阿富汗議題　話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨：阿富汗議題　話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
觀察近日藍綠政治人物的臉書粉專對阿富汗議題貼文成效，藍營發文總計32篇、綠營總計46篇，整體而言藍營少於綠營，不過，若從貼文互動成效來看，綠營若扣除總統蔡英文的貼文，互動數比藍營少了近4成，藍營不僅透過阿富汗議題質疑執政黨的親美抗中路線，更吹捧國民黨過往歷史，激發支持的光榮感，可說是近期以來讓藍軍最集結的一刻，其成果也直接地反映在藍營政治人物的臉書貼文成效上。

▲國民黨、民進黨：阿富汗議題　臉書粉專貼文　貼文互動數比較（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨：阿富汗議題　臉書粉專貼文　貼文互動數比較（圖／QuickseeK提供）
台灣夾在美中兩強之間該如何自處，長期是國內政界與學界的辯論話題。從這次朱立倫、江啟臣、趙少康等人讓藍軍大集結的情況來看，國內「疑美者」不在少數，從黨內選舉的角度來說，藍營此番凝聚國民黨內部支持者的效果卓越，但畢竟國民黨主席最終仍需帶領藍軍取得2022和2024的選舉勝利，這樣的論述能不能說服大多數民眾支持，還得等到選舉投票時，才能知道結果。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

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