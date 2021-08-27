名家論壇》黎榮章／阿富汗政局藍綠吵翻天　輿論怎麼看？

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一直到8月中阿富汗議題的網路聲量激增，成為本月聲量起伏最大的議題，短短3天就超越前述3政治議題。17日中廣董事長趙少康拋出警告，認為阿富汗是台灣的「前車之鑑」，正式引發藍綠辯論，隨後國民黨主席候選人朱立倫、江啟臣也參與討論。國民黨主席選舉雖僅剩1個月，但因是黨內事務一直不被大眾關注，直到藍營要角藉阿富汗議題將討論導向美中台關係辯論，才讓此次選舉的候選人受到全民關注。
阿富汗議題究竟是哪些論述掀起了藍綠激烈對抗？透過藍綠陣營政治人物的話題類聚分析發現，藍營論述聲量最高者，並非趙少康所提的「阿富汗是台灣的前車之鑑」，而是國民黨主席參選人朱立倫稱，「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」這番強調國民黨歷史功績的發言，是藍營聲量最高，不只深深獲得泛藍認同，也引來綠營大量譏諷與反擊。
而綠營聲量最高的，是引述美國總統拜登發言，強調「台灣若遭入侵 美國會回應」，藉此回擊泛藍陣營散播的「棄台論」，更展現民族自信心，強調台灣人會自立自強，先自助而得人助。在綠營方面，主要在向大眾傳達台灣應內部團結，且選擇和美國站同一陣線是正確決定。
觀察近日藍綠政治人物的臉書粉專對阿富汗議題貼文成效，藍營發文總計32篇、綠營總計46篇，整體而言藍營少於綠營，不過，若從貼文互動成效來看，綠營若扣除總統蔡英文的貼文，互動數比藍營少了近4成，藍營不僅透過阿富汗議題質疑執政黨的親美抗中路線，更吹捧國民黨過往歷史，激發支持的光榮感，可說是近期以來讓藍軍最集結的一刻，其成果也直接地反映在藍營政治人物的臉書貼文成效上。
台灣夾在美中兩強之間該如何自處，長期是國內政界與學界的辯論話題。從這次朱立倫、江啟臣、趙少康等人讓藍軍大集結的情況來看，國內「疑美者」不在少數，從黨內選舉的角度來說，藍營此番凝聚國民黨內部支持者的效果卓越，但畢竟國民黨主席最終仍需帶領藍軍取得2022和2024的選舉勝利，這樣的論述能不能說服大多數民眾支持，還得等到選舉投票時，才能知道結果。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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