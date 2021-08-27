蝦皮「9.9超級購物節」史上最大購物季揭幕！

下半年電商購物季即將開跑！根據資策會網購消費者調查顯示，超過7成消費者曾參與電商購物節，除了大眾熟知的雙11、雙12外，「9.9購物節」更是擠進消費者參與度最高的前三名，顯見台灣消費者越趨期待購物季的來臨，也看出下半年的電商戰就從「9.9購物節」開始。而蝦皮購物也發現，疫情加速全台數位化的腳步，零接觸消費模式逐漸成為日常，2021上半年不僅迎來平均客單價再提升的亮眼成績，站上消費者輪廓亦重新洗牌，熟齡消費者相較去年同期買氣大增50%，顯示網路購物不再專屬於年輕世代，全民網購已成新潮流，緊接迎來的下半年旺季更是買氣最旺的時機。





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▲「9.9超級購物節」活動大使黃子佼，為蝦皮購物史上最大購物季拉開序幕。（圖／資料照片）

× ▲「9.9超級購物節」活動大使黃子佼，為蝦皮購物史上最大購物季拉開序幕。（圖／資料照片）

迎戰電商旺季且觀察到站上買氣蓬勃提升，蝦皮購物即日起正式開跑「9.9超級購物節」，不只祭出全站0元起免運、商城85折、超便宜１元起等超強優惠，更邀請到知名藝人黃子佼擔任活動大使，為蝦皮購物史上最大購物季拉開序幕！





2021年蝦皮購物「9.9超級購物節」邀請到號稱「什麼都能跨界的國民主持」黃子佼擔任活動大使，並推出超洗腦免運舞，打響2021史上最大購物季的第一戰。身為蝦皮購物重度使用者，也曾有過多次合作的黃子佼表示：「過去都是以主持人身分與蝦皮購物合作，非常榮幸能首次以活動大使的身分與大家見面。尤其今年因為疫情的關係，社會氣氛都比較忐忑，希望能透過蝦皮購物這次可愛俏皮的廣告演出，用最愉悅的心情與消費者互動！」廣告影片中佼哥擺脫以往知性幽默的主持人身分，換上亮橘色西裝轉戰唱跳歌手，在鏡頭前又唱又跳的演繹超魔性廣告，也讓佼哥頻頻驚呼唱跳歌手不好當，更不經意透露出自己的小小偶包：「同步兼顧走位、歌詞、對嘴，最重要的是不能讓表情做得太猙獰、要好看，我覺得好難喔！」





▲「蝦皮購物」SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G預購新機價30,888元起。（圖／資料照片）

× ▲「蝦皮購物」SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G預購新機價30,888元起。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物「9.9超級購物節」倍潔雅x蝦皮聯名抽取式衛生紙，限時瘋搶優惠價719元。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物「9.9超級購物節」倍潔雅x蝦皮聯名抽取式衛生紙，限時瘋搶優惠價719元。（圖／資料照片）

▲「蝦皮購物」SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G預購新機價56,888元起。（圖／資料照片）