行過、六堆客庄人文影像特展 都是六堆人珍貴生活記憶
今年適逢六堆300年，客委會客發中心8月27日起在六堆園區推出「行過－六堆客庄人文影像特展」，用不同世代的攝影家及外國人的視角，以老照片、手稿文獻及老相機展品，帶領民眾來趟六堆客庄時光之旅。27日開展儀式也特別設計讓與會者化身攝影家，希望鼓勵大家一起持續用心記錄六堆客庄的歷史文化。
記者黃正忠／屏東報導
2021-08-27 18:00:00
客委會副主委鍾孔炤表示，此次展示期望透過攝影家忠實的鏡頭紀錄，深刻喚起大家的記憶，帶更多人認識六堆客庄的特色，凝聚在地文化認同。
這次特展以「行過」(hangˇ go)為主軸，運用珍貴的影像紀錄，突顯六堆的常民生活，也讓六堆在地居民的照片及長期關注六堆客家的影像紀錄工作者的作品能夠被看到，規劃了「從空中看六堆」、「六堆客庄正月至十二月歲時民俗」、「從搖籃到搖籃」、「若姐仔蓋靚」、「庄頭庄尾」、「田頭地尾」及「外國人眼中的六堆」等七大主題，一一展現六堆客庄常民生活特色。
鍾孔炤指出，展覽中集結了李秀雲、劉安明、邱才彥、曾先郎、彭啟原、齊柏林、劉森松、溫興春、游永福、黃山高、張二文、月光山雜誌社與美濃愛鄉協進會等影像紀錄工作者、在地文史工作者與社團所拍攝的老照片，以及外國學者孔邁隆、渡邊欣雄、巴博德在六堆客庄的田野調查影像與紀錄。
而在這次展示現場也展出了剛辭世的「台灣電影教父」李行導演1980年所拍攝、改編客籍作家鍾理和《原鄉人》的電影劇照與劇本，非常感謝李行導演8月9日同意授權，才能讓大家有機會一睹如此珍貴的手稿與六堆客庄特色。