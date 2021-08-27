英民調揭全球領袖支持度　梅克爾奪冠、習近平吊車尾

英國市場調查與數據分析公司「YouGov」，26日發布針對歐美8個國家民眾，做的全球領袖跨國支持度民調，結果顯示，即將卸下德國總理一職的梅克爾(Angela Merkel)最得歐美民眾喜愛，支持度高居第一；中國國家主席習近平在每個受調國家的支持度皆低於-50，與俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)一起吊車尾。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-27 15:22:29｜2021-08-27 15:24:12
根據英國《衛報》等外媒報導，YouGov針對英國、德國、法國、丹麥、瑞典、西班牙、義大利及美國民眾，做有關重要國家領袖的好感度調查，依照各個項目加總出最後的淨值，結果顯示，所有受訪國家的民眾，對梅克爾的支持度皆為正值，沒有出現負值，也高於其他受調的國家領袖。
除了梅克爾、美國總統拜登(Joe Biden)、加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)的得分狀況也不錯，在受訪國家中普遍都取得正分。
相較之下，英國首相強生(Boris Johnson)、俄國總統蒲亭、中國國家主席習近平，還有印度總理莫迪(Narendra Modi)，普遍在受訪國家中取得負分。其中習近平的支持度在英國為-53%、德國-58%、法國-59%、丹麥-63%、瑞典-61%、西班牙-58%、義大利-50%，扣除未受訪的美國，全數超過-50%。
至於俄國總統蒲亭，雖然在丹麥的支持比例為-79，相對友好的義大利也僅-17，美國的支持度為-52，但比起習近平全數超過-50%，似乎略勝一籌。