跟風貘寶寶命名 柯文哲要叫「葉克貘」幕僚改「貘寧扣」
台北市立動物園日前發起「貘法少女待命名 / 貘寶寶命名者非我「貘」屬」的貘寶寶命名活動，不僅知名網紅參與，連台積電也參戰，今（27）日台北市長柯文哲在臉書表示，自己原本打算取名「葉克貘」，不過幕僚提醒他，既然是北市動物園新成員，也要響應市府政策，每天早上7點30分就上班，最後改以「貘寧扣」參戰。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-27 15:22:38
台北市立動物園「貘莉」生下馬來貘寶寶後，園方發起命名活動，以馬來貘插畫聞名、自稱「乾爹」的網紅畫家Cherng以「貘花豆」參戰，北市動物園更強調，為了「感(ㄈㄤˊ)謝(ㄉㄨˇ)過度積極關心ㄉ乾爹」，特別設置專屬門檻，Cherng的貼文按讚總數於截止日前，須超過(含)2萬人。不過，Cherng的貼文目前已經突破10萬人按讚，而曾擔任華視新聞主播的網紅視網膜則取名「視網貘」，支持度與插畫家Cherng不相上下，都有破10萬人支持。
「護國神山」台積電則透過粉專表示，「這一輪，半導體產業是不會袖手旁觀的」，提議命名為「貘爾定律」，希望貘寶寶成為跨足動物園與半導體產業的扛霸子，一起為GDP做出貢獻。
台北市長柯文哲也在臉書響應，他表示，個人覺得貘爾定律、貘衣姬豆這些名字雖然有特色，可是太長了，取名就是要簡(俗)短(擱)有力才會響亮、才能讓人印象深刻。
柯文哲說，自己很快想出三個字「葉克貘」，這個名字不僅有臺灣人的姓氏，高科技的含意，也提醒我們必須敬畏生命、時時守護身心健康。
不過，柯文哲表示，幕僚又提醒我，既然是北市動物園新成員，希望貘寶寶也要響應市府政策，每天早上7點30分就上班，不要等人morning call，就改取叫「貘寧扣」，希望「貘寧扣」帶著滿滿的愛與祝福，平安健康，快樂長大。
動物園表示，本次命名活動提名規則，只要在粉專或個人動態時報公開發布一則提名貼文，簡述名字意義，貼文按讚數至29日深夜23點59分前超過（含）5000人，同時，必須加上指定的「@TaipeiZoo臺北市立動物園」、「#貘法少女待命名」兩個標籤和註記，以上條件都要滿足才有參賽資格，將大家提供的截圖依據讚數進行排名，最終排名前3名的提名將納入票選選項。