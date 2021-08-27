第七輪AZ何時開打？陳時中透露來台數量「還有期待」

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指揮中心指出，該中心係於去年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，本次提供第六批疫苗，截至目前總計約267.4萬劑到貨，本批效期至今(2021)年12月7日。
而大家關注第七輪AZ如何安排？什麼時間開打？會開放到哪個年齡層？陳時中今日指出，目前只能說主要提供給尚未打過第一劑的民眾接種，也會保留部分提供給需要施打第二劑的民眾預約。但因為量還沒確定，所以這兩天還會再跟大家報告。
陳時中透露，「我們還在等，等疫苗有沒有確實到」。而記者追問是否還有其他AZ將來台？陳回應，確實有一些可能性，但是沒有完全把握，強調「還有一些期待」，意味未來還會有AZ疫苗來台，等數量確定之後，才能進一步做施打的規劃。
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