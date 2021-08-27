8／31開放雙北長照機構探視 每次訪客數不可超過3人
中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內無新增本土病例，但有新增7例境外移入COVID-19病例，另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心今（27）日指出，8月31日起開放雙北市住宿式長照機構探視。
記者許家禎/台北報導
2021-08-27 15:38:42｜2021-08-27 15:39:34
陳時中指出，訪客需出具訪視前三天內採檢之抗原或PCR篩檢陰性證明（含居家快篩）。探視原則部分，得落實預約制、實聯制、詢問TOCC、每位住民每次訪客人數不可超過3人，且得全程配戴口罩等。
針對第三階段教育相關工作人員，陳時中說前兩階段有36萬人，相關疫苗已經都配送下去，且已經在施打。而第三階段接種對象為2021年8月1日以後新進專任教師、代理代課教師、實習教師、特教助理員及團膳廚務人員，總計29600劑疫苗，已於8月26日配送。
陳時中指出，截至昨（27）日疫苗大概打了七萬多，將近八萬多，為7萬9757劑，人口涵蓋率41.51%、計次人口比為45.10%。
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