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五倍券想怎麼花？陳時中曝去年三倍券用法：花1000塊買它

▲被問及去年三倍券買了什麼，指揮官陳時中笑稱自己花了1000塊買了花生冰棒。（圖／疾管署直播）
▲被問及去年三倍券買了什麼，指揮官陳時中笑稱自己花了1000塊買了花生冰棒。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-27 15:40:36｜2021-08-27 16:08:41

隨著國內本土疫情趨緩，行政院昨日宣布振興五倍券方案，指揮中心指揮官陳時中今（27）日被問及要如何使用這五倍券時，他回憶自己去年在三倍券的使用上，印象是把其中的1000塊拿去買了花生冰棒，但他也笑說，若把今年5000塊都拿去買花生冰棒好像稍微多了些，讓記者會現場充滿笑聲。

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為振興民生經濟，行政院規劃振興券，今年有別於去年的三倍券，擴大成五倍券，並配合各部會的加碼券讓優惠更超值，民眾也相當期待，開始討論要如何使用五倍券做消費，同時好奇身為指揮中心指揮官的陳時中會想怎麼使用五倍券。

對此，陳時中在今日的疫情記者會上笑稱自己有印象去年三倍券，有把其中的1000塊拿去買冰棒，剛好那天晚上有發生一些事，他喜歡花生冰棒，所以就花了1000塊去買了花生冰棒。

至於今年的五倍券要怎麼花？陳時中說他還沒想到，只是如果把5000塊都拿來買冰棒稍微多了一些，他最後也表示，每個人都有他自己的用途跟期待，只希望這對經濟、尤其是庶民經濟有幫助，那就是一件好的事情。



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