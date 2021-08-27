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商研院：五倍券使用效期越短　振興力道越大

▲商研院：五倍券使用效期越短　振興力道越大。（圖／行政院直播）
▲商研院：五倍券使用效期越短　振興力道越大。（圖／行政院直播）

中央社

2021-08-27 17:26:53

（中央社記者曾智怡台北27日電）行政院昨天公布振興五倍券方案，預計使用至明年4月底。商業發展研究院董事長許添財今天表示，「五倍券越快發放越好」，且使用期限越短，對店家幫助力道越大；至於面額組合大小，則視政策目標、服務對象而定。

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行政院昨天公布振興五倍券額度5000元，在三倍券的基礎上擴大、精進，且提高數位領券誘因，以及設計加碼回饋協助小商家；9月下旬開放登記預約，10月上旬可領取紙本券，預計使用至明年4月底。

財團法人商業發展研究院今天舉行基業長青創二代台北第8期始業式，許添財接受媒體訪問時表示，五倍券意義在於限期使用，尤其現在因疫情關係，實體交易流動性不佳，設定期限能在短期內促進百分百流動性，達到提振經濟效果。

他指出，發放振興券為短期紓困政策，因此「越快發放越好」，且同樣一筆金額，3個月、6個月用完效果不一，「把使用期限拉短，對店家幫助力道更大」，越能加速商家進行後續投資、買賣。而長期政策的落實，則需考量整體商業環境結構狀態，協助產業調整體質。

針對面額大小，許添財表示，端看政策設定目標為何，經濟理論都有政治、經濟、社會目的考量，假使政府這次目標為照顧小型店家，則可能傾向發放200元小額券；但於此同時，也須顧及印刷發行成本、交易成本等，綜合考量才能達到五倍券組合最大合理化。

至於商業服務業景氣回溫時程，許添財表示，疫苗涵蓋率仍是關鍵，在無法達到集體免疫效果前，「都還是人心惶惶，充滿不確定性」；換言之，唯有後續疫情趨於穩定、疫苗施打普及率拉高，商業環境恢復正常，「報復性消費自然會發生」。

許添財表示，疫情衝擊嚴重破壞均衡，看似改變生產、服務與消費型態，其實只是加速數位經濟新趨勢的必然發展，如今科技決定生產力，在5G智慧科技世代，許多傳統的領導規範已不再有意義，高階主管們迫切需要變革。（編輯：蘇志宗）1100827

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