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境外移入突破性感染　AZ加莫德納混打也中鏢

▲針對每周的基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，境外移入突破性感染部分，首次發現有AZ加莫德納混打也中鏢的情況。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對每周的基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，境外移入突破性感染部分，首次發現有AZ加莫德納混打也中鏢的情況。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-08-27 16:05:31｜2021-08-27 16:18:01

針對每周的基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞今（27）日表示，8月20日到26日總共有16例確定病例Delta，來自許多不同國家，CT值從9到29不等，病毒量非常高或比較低都有。目前國內累積Delta到83例，包括13例6月份屏東群聚本土相關，其他70例都是境外移入。不過，今日新增的7境外移入確診者中，發現一例為混打後卻發生突破性感染的狀況。

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羅一鈞指出，目前國內70例境外移入中，有8例符合突破性感染，也就是接種過兩劑疫苗，再加14天獲得保護力後又發病或確診。其中廠牌包括莫德納跟BNT各3例、嬌生1例、AZ也1例。羅坦言目前Delta境外移入的壓力還是滿大的，因此邊境管制依舊得從嚴。

針對突破性感染，自7/2~8/27公布的214境外病例中，其中23例符合突破性感染定義，比例佔10.7%大概一成，接種的疫苗品牌，包含8例BNT、7例AZ、嬌與莫德納各3例、國藥1例，以及混打AZ加莫德納仍染疫有1例。

羅一鈞指出，在境外移入突破性感染案例中，首次發現混打AZ加莫德納也染疫的狀況，也是今日公布的境外確診名單之一。陳時中指出，目前台灣主流的是Alpha病毒，至於境外或是全世界則是Delta為主要流行變異株，他強調打了疫苗仍有機會染疫，除了邊境要防守、提高施打率外，大家防疫的工作還是要做好，戴口罩、勤洗手都很重要。

而為了要對抗Delta病毒，邊境管制部分連機組員也要再加嚴！目前現行回國居家檢疫對象，都是在防疫旅館或集中檢疫所，只有機組員可以在家居家檢疫，但考量國外疫情還有Delta病毒跟突破性感染，民航局考量後向指揮中心報准同意，8月25日有發函，讓還未接種兩劑滿14天的機組員（包括華航與長榮），居家檢疫得要在防疫旅館以及合乎規定的公司宿舍裡，以免導致家戶群聚感染，估計每天總共有100位華航與長榮的機組員受到影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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