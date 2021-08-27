境外移入突破性感染　AZ加莫德納混打也中鏢

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對突破性感染，自7/2~8/27公布的214境外病例中，其中23例符合突破性感染定義，比例佔10.7%大概一成，接種的疫苗品牌，包含8例BNT、7例AZ、嬌與莫德納各3例、國藥1例，以及混打AZ加莫德納仍染疫有1例。
羅一鈞指出，在境外移入突破性感染案例中，首次發現混打AZ加莫德納也染疫的狀況，也是今日公布的境外確診名單之一。陳時中指出，目前台灣主流的是Alpha病毒，至於境外或是全世界則是Delta為主要流行變異株，他強調打了疫苗仍有機會染疫，除了邊境要防守、提高施打率外，大家防疫的工作還是要做好，戴口罩、勤洗手都很重要。
而為了要對抗Delta病毒，邊境管制部分連機組員也要再加嚴！目前現行回國居家檢疫對象，都是在防疫旅館或集中檢疫所，只有機組員可以在家居家檢疫，但考量國外疫情還有Delta病毒跟突破性感染，民航局考量後向指揮中心報准同意，8月25日有發函，讓還未接種兩劑滿14天的機組員（包括華航與長榮），居家檢疫得要在防疫旅館以及合乎規定的公司宿舍裡，以免導致家戶群聚感染，估計每天總共有100位華航與長榮的機組員受到影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。