眼睛快睜不開！鯰魚哥無奈被惡整　暴氣自摔麵粉堆

外景實境競賽節目《綜藝3國智》本周邀請「笑」果時十足的小優、Teddy和鯰魚哥來到節目中。其中Teddy和主持群聯手惡整鯰魚哥，要讓他臉上裹滿麵粉，而最後滿是無奈的鯰魚哥，選擇直接摔進麵粉裡，Teddy見狀後還一起陪摔，讓現場來賓笑到不行。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-27 17:02:10｜2021-08-27 17:24:13
Teddy原本應該要緊緊拉住鯰魚哥的雙手，讓對方咬住懸吊半空中的餅乾，不過Teddy卻屢次放手讓鯰魚哥摔進滿是麵粉的軟墊上，導致鯰魚哥的臉上裹了一層厚厚的麵粉，甚至連眼睛都快張不開，只能用微弱的聲音表示想要和Teddy交換位置：「你難得來，多露一下臉，讓大家印象比較深刻。」Teddy拒絕後，其他人便開始起鬨：「不會！Teddy很好笑了！」鯰魚哥無奈之下只好自己摔進麵粉堆裡，最後Teddy也一起陪摔，荒謬的畫面笑翻眾人。
黃豪平看到小優和Teddy站在一起，笑稱2人撞臉演藝圈夫妻檔余天及李亞萍，其他人朝他們一看後直呼：「真的好像！」小優和Teddy還被形容成自秀場出身的「經典情侶」，當然少不了重現秀場的呼巴掌的橋段，只見小優立即伸出手笑說：「來！巴一下。」說完就往Teddy臉上打一個巴掌，Teddy則一臉錯愕，激動表示：「我站在妳旁邊已經夠委屈了，還要被你巴！」說完馬上回敬一個耳光，小優也不忘裝可愛：「你怎麼這樣啦！」一旁的張立東看到後，就趕緊出面打圓場：「沒關係，幸福就是吵吵鬧鬧。」