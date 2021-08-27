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再過4天就開學　高雄第一節課先衛教宣導

▲高雄市長陳其邁特別提醒學校和學生能夠注意校園防疫工作。（圖／翻攝自高雄市政府直播頻道）
▲高雄市長陳其邁特別提醒學校和學生能夠注意校園防疫工作。（圖／翻攝自高雄市政府直播頻道）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-27 16:27:59

高雄市政府今（27）日下午臨時召開校園防疫說明記者會，高雄市長陳其邁說，今天全台本土病例再度加零，但仍要14天潛伏期連續加零，才能確保社區沒有隱形傳播鍊，高中以下9月1日以下就即將開學，要特別提醒學校和學生能夠注意校園防疫工作，教育局長謝文斌也表示，開學第一節課就會安排衛教宣導，透過導師或護理人員，讓同學遵守相關防疫準則。

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▲高雄市立大同醫院洪仁宇院長也表示，教室開放冷氣時窗戶對角線4個點都必須要開窗至少15公分。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市立大同醫院洪仁宇院長也表示，教室開放冷氣時窗戶對角線4個點都必須要開窗至少15公分。（圖／高雄市政府提供）
教育局長謝文斌強調，針對開學準備部分已經有一段時間，大家現在最關心是教職員疫苗的部分，學校人員這兩天還有一波施打，屆時將有接近9成的教職員施打完畢，剩餘部分人員，疫苗未滿14天或未施打，將按照教育部規定公費快篩，目前也都已經造冊，這3天會安排到醫療院所快篩留下證明，確保所有教職人員不是有施打疫苗，就是有快篩。

高雄市立大同醫院洪仁宇院長也表示，除了吃飯，其他時間都要全程配戴口罩之外，教室等空間空氣的流通也很重要，像是教室開放冷氣時窗戶對角線4個點都必須要開窗至少15公分；用餐期間除了使用隔板之外窗戶要全開；至於電腦教室就要開啟前後門，並在班級課程輪替間使用75%酒精消毒。

▲高雄市教育局特別提醒要注意環境消毒。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市教育局特別提醒要注意環境消毒。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁則指出，會在高中以下同學開學的第一天的第一堂課，會要求要學校，在第一堂課就整個防疫規定做法，包括環境消毒、放學、用餐等，好好和學生及大家說明清楚，請家長們放心，老師不管打疫苗或快篩，都會確保校園的安全環境。

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