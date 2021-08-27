BNT疫苗標籤爭論 柯文哲：民眾關心瓶內疫苗、不是標籤
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日證實，由台積電、鴻海、慈濟採購的1500萬劑輝瑞BNT疫苗，首批195萬劑最快8月底抵台。針對BNT疫苗標籤有「復必泰」字樣，陳時中比喻，就像訂購西裝，可提出要求希望標籤如何設計，合約都會寫清楚，但若冬天沒衣服穿，有件現有的棉襖也要穿。對此，台北市長柯文哲痛批，「死了800多人以後，才發現冬天沒衣服穿？我想這也不是大家要的嘛！」
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-27 17:11:43｜2021-08-27 17:17:37
北市今日舉行防疫記者會，媒體詢問陳時中以「西裝說」來解釋BNT疫苗瓶身標籤上有「復必泰」字樣，柯文哲做了上述回應。
媒體追問，陳時中證實BNT標籤上有中文字「復必泰」，是由台積電告知，綠營人士稱從頭到尾都沒要求疫苗名稱，但是陳時中自爆預購時不要有「復必泰」，只是因為這次有現貨不一樣？柯文哲說，買疫苗這件事，大家都有功勞啦，但也不用刻意去不提鴻海創辦人郭台銘的努力，這也沒有必要，「該給人家的credit（功勞），還是給他」。
柯文哲強調，老百姓關心的是玻璃瓶內的疫苗，不是玻璃瓶外的標籤，「如果要死了800多人以後，才說冬天沒衣服穿，這都是不必要的損失」。
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