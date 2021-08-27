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陳時中回想美捐250萬劑莫德納　第一時間激動抱住周志浩

▲回想確認美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，指揮官陳時中回憶，第一時間因為太激動就抱住一旁的疾管署長周志浩。（圖／指揮中心提供）
▲回想確認美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，指揮官陳時中回憶，第一時間因為太激動就抱住一旁的疾管署長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎/台北報導

2021-08-27 16:54:54｜2021-08-27 18:15:56

美國政府捐贈250萬劑莫德納疫苗，在今年6月20日由華航專機運抵桃園機場，回想這段過程，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日上午與下午出席專訪活動與記者會時提到，因為太開心了，忍不住興奮抱著一旁的疾管署長周志浩。

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指揮官陳時中今日上午出席專訪節目時提到，第一時間知道美國要捐贈莫德納，一時太開心竟然抱著一旁的周志浩。而下午記者會上，周志浩也說「我們那時候真的非常高興，真是喜出望外，是一場及時雨，第一個感覺是，美國真是很夠朋友」。

而陳時中也補充，原本以為美國會捐75萬劑，結果周署長跑來說「不是75，是250（萬劑）」，那時周志浩站著，陳時中一時太開心，「很激動啊，就抱起他」。他說，不只周開心，我也很高興，大家那麼幫忙，像日本還有一些國家都有捐贈，最近的BNT進度也幫了防疫很多忙，指揮中心會持續努力把整個涵蓋率拉高。


▲8月27日本土個案再度迎來「零確診」，不過新增1名死亡個案。（圖/NOWnews製表）
▲8月27日本土個案再度迎來「零確診」，不過新增1名死亡個案。（圖/NOWnews製表）
▲8月27日全台確診分佈圖，今天本土個案再度＋0。（圖/NOWnews製表）
▲8月27日全台確診分佈圖，今天本土個案再度＋0。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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