陳時中回想美捐250萬劑莫德納 第一時間激動抱住周志浩
美國政府捐贈250萬劑莫德納疫苗，在今年6月20日由華航專機運抵桃園機場，回想這段過程，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日上午與下午出席專訪活動與記者會時提到，因為太開心了，忍不住興奮抱著一旁的疾管署長周志浩。
記者許家禎/台北報導
2021-08-27 16:54:54｜2021-08-27 18:15:56
指揮官陳時中今日上午出席專訪節目時提到，第一時間知道美國要捐贈莫德納，一時太開心竟然抱著一旁的周志浩。而下午記者會上，周志浩也說「我們那時候真的非常高興，真是喜出望外，是一場及時雨，第一個感覺是，美國真是很夠朋友」。
而陳時中也補充，原本以為美國會捐75萬劑，結果周署長跑來說「不是75，是250（萬劑）」，那時周志浩站著，陳時中一時太開心，「很激動啊，就抱起他」。他說，不只周開心，我也很高興，大家那麼幫忙，像日本還有一些國家都有捐贈，最近的BNT進度也幫了防疫很多忙，指揮中心會持續努力把整個涵蓋率拉高。
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