開學日在即　陳其邁要大家注意這樣做很重要

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，9月學校就要開學，他特別提醒學校和學生要特別注意校園防疫工作，雖然相對來講高雄目前沒有社區傳播的風險，但因為學生長時間在學校，他認為有兩件事非常重要，首先就是要戴口罩，他要特別拜託老師還有教育局特別注意，務必拜託所有學生上學時全程戴口罩除非在用餐才可以不戴口罩。
其次，陳其邁也指出，看到很多餐廳，尤其像之前個案串門子通風很差，這意味飛沫傳播尤其細小飛沫，會隨著密閉空間及長時間暴露，病毒量會非常高，如果吃飯時沒戴口罩，這密閉空間就是危險因子，所以學校通風非常重要，他再次提醒所有老師和同學，特別要注意教室通風問題，大家常以為在密閉口間戴口罩就沒事，這不對，密閉空間未通風就屬於危險因子，所以通風很重要。
陳其邁表示，開學第一天的第一堂課，會要求學校就防疫規定跟做法，好好跟學生說明清楚，針對老師部分，不管是施打疫苗或快篩，也務必會確保校園安全環境，請所有家長放心。
教育局長謝文斌也指出，這兩天還會再安排一波教職員施打，完成後比例可以接近9成；部分人員疫苗施打未滿14天或未施打疫苗，也會按照教育部規定進行公費快篩，接受快篩會有相關證明，教育局也會逐一清查，確保所有人員不是施打過疫苗就是經過快篩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。