優化作業環境　高雄港區推廣貨櫃交領櫃預報系統

台灣港務公司推廣高雄港區貨櫃交領櫃預報系統，以持續優化港埠作業環境，縮短交領櫃時間。台灣港務公司總經理陳劭良表示，該公司已於去(109)年12月21日正式啟用高雄港區貨櫃交領櫃預報系統網站及手機「報好運」APP，目前更推出獎勵活動，以鼓勵運輸公司、駕駛長及櫃場業者踴躍加入，以擴大提升港區作業效能的整體效益。
記者黃守作／高雄報導
2021-08-27 20:00:00
陳劭良說，此一獎勵活動，將自即日起至10月31日止，針對使用高雄港區貨櫃交領櫃預報系統網站之運輸公司及下載並登錄手機「報好運」APP的駕駛長(含個人車行)舉辦獎勵活動，運輸公司只要利用上述預報系統網站進行派工，每月累積達一定次數者，就可獲得獎勵金，另外，駕駛長使用「報好運」APP完成預報，每月累積次數前10名者，可獲得電子化商品券。 至於櫃場業者部分，如使用高雄港區貨櫃交領櫃預報系統作為前端預報平台，介接其櫃場管理系統，可向港務公司提出「港口智慧創新應用及數位轉型獎勵方案」之申請，經審核通過後，港務公司將按其實支經費總額最多給予30%之獎勵金，每案獎勵金上限為新台幣300萬元。
陳劭良強調，高雄港區交領櫃預報系統核心價值在於串聯運輸公司、駕駛長及櫃場三方，透過運輸公司於系統網站線上派工、駕駛長於手機APP上傳預報資料(EIR、CLP)，讓櫃場能預先進行相關作業，減少貨櫃車在各櫃場的等待時間，並搭配自動化門哨系統、碼頭船席動態及櫃場外即時車流影像等資訊，以高雄港全區為服務範圍，提升高雄港區整體貨櫃運送效率及周邊交通服務水準。