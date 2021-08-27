員警積極查緝走私非洲豬瘟肉品 侯友宜特頒發10萬獎勵金
新北市長侯友宜今（27）日特前往新北市警察局海山分局頒發10萬元的獎勵金，獎勵此次查緝走私非洲豬瘟肉品案的第一線有功人員；侯友宜感謝警方重視情資、積極偵辦，才能破獲不法走私，向全台示警，有效防堵非洲豬瘟在台擴散。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-27 17:26:17
侯友宜指出，海山分局第一時間接獲雲林縣警察局斗六分局疑似走私案件的情報後，立即展開搜索程序，報請檢察官指揮偵辦；原以為是一般走私的香菸及肉品案件，經檢驗後發現該批的肉品呈現「非洲豬瘟陽性反應」，而後全國警察機關展開全面性查察，目前新北警政單位約查緝1270處所，並將3處可疑的肉品送去化驗。
侯友宜感謝海山分局的基層員警，「不因案小而不積極作為」，因為他們積極任事的態度，才能將非洲豬瘟的走私案件及早揭露，防堵疫情擴散；此外，也勉勵警局同仁，即便不是重大的刑案或社會案件，每個小案件都應按法定的程序查辦，只有警察積極的作為，才能帶給市民安全安心的生活環境。
面對非洲豬瘟來勢洶洶，侯友宜特別責令市府的相關單位，應就其業務所轄範圍進行一系列的嚴格查察，尤其各地清潔隊務必落實廚餘桶管理，避免不明肉品混入廚餘桶；此外，更應嚴格確保養豬戶餵食的廚餘已過高溫蒸煮，防止病毒進入豬隻體內，大家一起努力控制非洲豬瘟疫情，不讓其在台灣擴散。