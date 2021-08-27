中秋雙十驚喜連連　飯店超強優惠手刀搶

隨著疫情趨緩，防疫措施放寬，又有即將到來的中秋連假、國慶煙火等，飯店業者趁勢推出優惠活動搶商機。高雄英迪格規劃高空烤肉趴、雙十住房專案、放大振興5倍券優惠；漢來大飯店啟動「瘋中秋」快閃線上搶訂活動；麗尊酒店推出「囍芙宴」超值婚禮精選專案。





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▲高雄英迪格規劃高空烤肉趴、雙十住房專案、放大振興5倍券優惠。（圖／高雄英迪格提供）

× ▲高雄英迪格規劃高空烤肉趴、雙十住房專案、放大振興5倍券優惠。（圖／高雄英迪格提供）

10月8日至10月10日止，高雄英迪格「雙十住房專案」，雙人入住高級房(含)以上的房型享優惠，並贈送雙人早餐，房客還可以至頂樓酒吧邊啜飲香甜調酒邊欣賞璀璨煙火。政府擬於10月推出的5倍振興券，英迪格也搶先祭出優惠方案，使用紙本5倍券，每1,000元票券金額加碼折抵200元住房費用；Pier No.1高空酒吧持一張面額500元的紙本券，即可抵用600元的消費。





▲漢來大飯店為搶中秋連假商機，特地啟動「瘋中秋」快閃線上搶訂活動。（圖／高雄漢來大飯店提供）

× ▲漢來大飯店為搶中秋連假商機，特地啟動「瘋中秋」快閃線上搶訂活動。（圖／高雄漢來大飯店提供）

▲ 「禧芙宴」超值婚禮精選專案，將過往婚宴專案再升級。（圖／高雄麗尊酒店提供）