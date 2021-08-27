中秋雙十驚喜連連　飯店超強優惠手刀搶

隨著疫情趨緩，防疫措施放寬，又有即將到來的中秋連假、國慶煙火等，飯店業者趁勢推出優惠活動搶商機。高雄英迪格規劃高空烤肉趴、雙十住房專案、放大振興5倍券優惠；漢來大飯店啟動「瘋中秋」快閃線上搶訂活動；麗尊酒店推出「囍芙宴」超值婚禮精選專案。
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高雄英迪格頂樓露天酒吧Pier No.1「星光燦爛烤肉專案」9月10日至10月10日止推出內用BBQ雙人套餐和外帶烤肉組合。內用有「豬雞海鮮三吃」、「牛肉海鮮雙拼」，每日限量10組，須提前3天預約；九月每週五至週日還有美式BBQ餐車駐點，各式烤物無須親自動手就能坐等好料上桌；若想要在家烤肉，也可以參考「海陸大餐饗宴」及「戰斧海鮮雙拼」兩款外帶組合。
10月8日至10月10日止，高雄英迪格「雙十住房專案」，雙人入住高級房(含)以上的房型享優惠，並贈送雙人早餐，房客還可以至頂樓酒吧邊啜飲香甜調酒邊欣賞璀璨煙火。政府擬於10月推出的5倍振興券，英迪格也搶先祭出優惠方案，使用紙本5倍券，每1,000元票券金額加碼折抵200元住房費用；Pier No.1高空酒吧持一張面額500元的紙本券，即可抵用600元的消費。
高雄漢來大飯店為搶中秋連假商機，特地於8月28日至8月30日三天，啟動「瘋中秋」快閃線上搶訂活動，每日限量10間，優惠創歷年中秋連假最「秋」價格。漢來「瘋中秋」快閃搶訂活動，自9月18日至9月20日入住精緻雙人房、亞灣港景四人房有超級優惠價，加訂高鐵車票還享8折優惠。
麗尊酒店為高雄在地星級飯店，在地深耕20餘年，飯店內共有3F麗園廳、5F國宴廳、6F維多利亞廳、維納斯廳等三廳專屬婚宴、會議、大型活動的宴會廳，2021年度「禧芙宴」超值婚禮精選專案，將過往婚宴專案再升級。即日起預訂，滿額即享會場佈置、香檳塔、主桌鮮花、蜜月客房、法國紅酒暢飲等專屬10項超值好禮，加碼再贈專業婚禮顧問團隊、流程企劃、婚禮主持、桌卡、親友住房優惠等婚宴優惠。