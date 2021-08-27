月經貧窮、去除月經污名化　議員籲盧秀燕重視

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賴佳微表示，當一個女學生在學校時，若突然月經來臨，又沒有預備衛生棉，又不太敢跟別人借時，就會有很大的困擾。如果此時在校園女廁中是有建置衛生棉販賣機時，每位女孩子都能夠更隱密的去購買衛生棉，解決這樣的問題。
據她調閱資料顯示，台中市國高中女廁的衛生棉販賣機建置不足，國中僅僅只有2.08％ 的建置數，高中總體的建置數也只有21.27%，呼籲市府盡快協助校方建置。
賴佳微指出，根據統計在台灣每一位生理女性平均一生要花近10萬的衛生棉與相關生理用品。有些較為弱勢的家庭，孩子為了節省家裡開銷，家裡可能只會允許一天只用一兩片衛生棉，長時間下來容易導致婦科疾病的發生率提高，若陰道感染後可能會進而衍生更多重大的併發症嚴重一點會影響到女性的生育。
江肇國也表示，性別平等已經是全民共識，而女性相較男性多了每月的生理期。身為媽媽的盧市長，應該有更多對女性的體諒，除了推動終結月經貧窮，也呼籲教育局應該要從校園的性平教育做起，教導女同學月經初來的知識，也應該讓男同學學會理解並尊重。
議員希望，目前已經有很多縣市開始在推動解決月經貧窮、去除月經污名化的做法。身為女性的盧市長更應帶頭做起，希望市長能夠盡快追趕上，甚至做得更盡善盡美、更周到，給予台中市各年齡層女性更好的保障。
市長盧秀燕強調，台中市校園均推動性別教育，相關議題重要，校園是否設相關販賣機回歸校園讓師生討論。