海上人權保護！台灣區鮪魚公會與中正大學產學合作

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台灣區鮪魚公會與國立中正大學產學合作簽約儀式，是由台灣區鮪魚公會理事長林毓祥與中正大學社會科學院院長王安祥共同主持，並在行政院農業委員會副主任委員陳添壽、漁業署副署長林國平、高雄市政府海洋局主任秘書薛博元等人見證下，完成簽約。
行政院農業委員會副主任委員陳添壽在致詞時表示，遠洋漁業屬台灣初級產業，也是我國相當重要的外交產業，台灣遠洋漁業的規模和捕撈實力，更是讓台灣成為全球貿易關鍵要角之一，近年來台灣遠洋漁業卻屢遭國際輿論點名，更相繼於2015年歐盟黃牌、2020年美國勞動部強迫勞動清單與2021年美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的「國際漁業管理改善報告」榜上有名。
漁業署副署長林國平指出，永續漁業與企業社會責任議題(CSR)日漸受到矚目，此次中正大學與台灣區鮪魚公會合組團隊提出，以科技完善海上人權保護與永續發展，建立以人為核心的遠洋漁業合宜勞動政策計畫，攜手合作改善遠洋漁業生態的結構性問題，讓漁業共好，朝永續發展前進，從點、線、面進行多層次的討論與研究，透過學術力量，建立利益相關者對話合作平台，運用大數據與區塊鏈等尖端技術，與產業及勞工協力打造以人為中心的遠洋合宜勞動政策，期能洗刷美國人口販運清單。