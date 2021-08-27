台中振興加碼搞神祕　綠營議員懷疑盧秀燕膨風

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市長盧秀燕說，疫後經濟拚經濟不分黨派，連舉辦台中購物節的期程，也是展現台中與中央是夥伴關係，一起拚經濟把餅做大。
周永鴻指出，在中央宣布發放五倍券至今，已經有多個縣市推出加碼振興方案，嘉義市將發放2000元現金、高雄市加碼發放1000元高雄券、桃園市最多加碼補助2000元。然而台中市至今仍沒有提出具體方案，只有市長盧秀燕在24日市政會議上宣布將大幅加碼台中購物節3億5千萬。
周永鴻質疑，根據經發局委託中華經濟發展研究院的效益評估報告，近83.2億的登錄金額中，「其他」項目居然佔過半的44.7億；「綜合」項目佔9.5億；買房排除土地成本佔將近7億元，買車佔9.2億元。
周永鴻更指出，買車買房與無法定義的項目實在難以算進購物節成效，然而這四個項目合計70.3億，超過登錄金額四分之三，購物節經濟效益「膨風」居多。經發局去年在專案報告宣稱的1元造就233元效益，還是中經院報告中的1元消費帶動1.75 元至 2.46 元效益，都是錯把預算商數當乘數。
周永鴻也指出，追加預算尚未有振興相應方案，購物節卻從原本的3100萬大幅追加3.5億，遠超過本預算11倍。市府編列4.51億的煙火式活動，也僅追減8600多萬，市府對預算使用雜亂無章，慌亂無度。
賴佳微表示，去年盧市長說三倍券來台中最好用，結果賣關子賣到最後，優惠出來完全不比外縣市，也不比民間的更吸引人，儼然成為一隻膨風水雞。今年盧市長再次喊出五倍券要成為全國最大加碼，結果追加預算只放大10倍在一個專門抽獎的購物節，而不是實質加碼回饋給市民。讓人不禁懷疑盧市長，這次是不是又要再當一次膨風水蛙？
江肇國表示，細看預算追加減內容，與振興相關的只有台中購物節追加的3.5億，而這筆錢如果平均分攤給每位市民，每人只分不到125元，儘管盧市長不願透露預算執行內容，但看來台中已經等同宣告現金發放無望。
江肇國表示，市長不受國民黨內漫天喊價，要求發放現金影響，選擇與中央政府同調，是好現象，但他也說中央的振興券非常務實，市府最後的振興方案一定也要有效，不要讓驚喜彩蛋變成空歡喜一場。
盧秀燕指出，中央針對相關政策仍在進行最後調整中，包括中央各部會也有相關加碼活動，振興五倍券預計10月才會發放，金額高達1000多億元，市府相當重視此次商機，相關措施正在進行最後調整，除配合中央期程把餅做大，也將搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布。