26歲女星未婚懷孕遭網狂酸　「斷開連結」安心待產

美國新生代天后海爾希(Halsey)近日雙喜臨門,不僅與編劇男友Alev Aydin 在上個月喜迎他們的第一個孩子,昨(27)日也終於正式推出第四張全新專輯《If I Can't Have Love, I Want Power》,以音樂紀錄面對懷孕生子的喜悅與恐懼。她也分享到因為未婚懷孕,遭到網友狂酸時的心情。

海爾希曾提到,自己有子宮內膜異位的症狀,甚至在2015年巡迴演出期間流產,海爾希表示:「我現在已經26歲了,我不僅經濟狀況獨立、穩定,而且我也花了很多心力才懷上這個孩子。」即便如此,當她正式對外宣布懷孕喜訊時,卻在網路上看見部分網友懷疑的聲音,「大家開始討論說,『妳還這麼年輕,工作上還大有可為,而且妳還沒結婚欸!』但假設我沒懷孕,我可能到了30幾歲,或許發行了第7張專輯,但卻因為太沉迷於工作,導致我沒有一個自己的家庭,甚至可能會孤獨死去。」因此她決定聽從自己的心,霸氣回覆:「我只想說到底關你們X事!我要做我想做的事,做我覺得對我來說很重要的事!」

海爾希回應未婚生子爭議。

在懷孕期間海爾希決定減少使用社群媒體,斷開與社群媒體的連結,不讓自己的情緒受到外界影響,「過去6年我是一個對外完全開誠布公的人,但社群媒體帶給我的負面壓力,已經不再是只有我一個人的事了,這可能牽動著我肚子裡寶寶的神經系統健康,所以我必須做出這個決定。」