26歲女星未婚懷孕遭網狂酸　「斷開連結」安心待產

美國新生代天后海爾希（Halsey）近日雙喜臨門，不僅與編劇男友Alev Aydin 在上個月喜迎他們的第一個孩子，昨（27）日也終於正式推出第四張全新專輯《If I Can't Have Love, I Want Power》，以音樂紀錄面對懷孕生子的喜悅與恐懼。她也分享到因為未婚懷孕，遭到網友狂酸時的心情。

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海爾希曾提到，自己有子宮內膜異位的症狀，甚至在2015年巡迴演出期間流產，海爾希表示：「我現在已經26歲了，我不僅經濟狀況獨立、穩定，而且我也花了很多心力才懷上這個孩子。」即便如此，當她正式對外宣布懷孕喜訊時，卻在網路上看見部分網友懷疑的聲音，「大家開始討論說，『妳還這麼年輕，工作上還大有可為，而且妳還沒結婚欸！』但假設我沒懷孕，我可能到了30幾歲，或許發行了第7張專輯，但卻因為太沉迷於工作，導致我沒有一個自己的家庭，甚至可能會孤獨死去。」因此她決定聽從自己的心，霸氣回覆：「我只想說到底關你們X事！我要做我想做的事，做我覺得對我來說很重要的事！」

▲▼海爾希回應未婚生子爭議。（圖／環球音樂提供、翻攝海爾希IG）

在懷孕期間海爾希決定減少使用社群媒體，斷開與社群媒體的連結，不讓自己的情緒受到外界影響，「過去6年我是一個對外完全開誠布公的人，但社群媒體帶給我的負面壓力，已經不再是只有我一個人的事了，這可能牽動著我肚子裡寶寶的神經系統健康，所以我必須做出這個決定。」