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防堵非洲豬瘟！移民署高雄港隊向漁工宣導防疫

▲移民署國境事務大隊高雄港隊執行岸際非洲豬瘟查驗，並向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.08.27)
▲移民署國境事務大隊高雄港隊執行岸際非洲豬瘟查驗，並向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.08.27)

記者黃守作／高雄報導

2021-08-27 21:30:00

移民署國境事務大隊高雄港隊於今(27)日，到高雄前鎮漁港執行岸際非洲豬瘟查驗，並向漁工宣導防疫工作，以防堵疫情。

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移民署國境事務大隊高雄港隊隊長王天順、副隊長武淑賢，會同高雄市海洋局及衛生局等單位，到前鎮漁港向外籍漁工進行邊境防疫宣導工作。

移民署國境事務大隊高雄港隊隊長王天順表示，新冠肺炎疫情持續全國第2級警戒，該隊執行防疫工作不鬆懈，持續進行防疫宣導，請外籍漁工在戶外及船上，應佩戴口罩，保持社交距離，避免人多群聚、維持手部清潔、遵守漁船管理規定及防疫措施，並宣導不吸毒、遠離毒品及不聚賭等行為，並呼籲如有疑似染疫症狀的漁工，應主動出面接受採檢，及就醫治療。

副隊長武淑賢說，高雄前鎮漁港是我國最大的遠洋漁業基地，目前因前港內停靠多艘漁船進行整補，該隊會同高雄市海洋局及衛生局，在前鎮漁港執行岸際非洲豬瘟查驗工作時，向遠洋漁船進港外籍船員發放中、英、越、印等多國語言版本防疫宣導單，呼籲不要攜帶、載運豬肉相關製品入港。

王天順指出，高雄港隊與相關單位共同執行岸際非洲豬瘟查驗，並向漁工宣導防疫工作，以防堵疫情，除促請船主於疫情期間，加強漁工管理及防疫作為外，也透過通譯人員向外籍漁工們宣導防疫、防毒及防賭等觀念，尤其是疫情期間，千萬不要任意跨區移動外出訪友，若有外地朋友來訪，也應拒絕，否則被舉發違反防疫規定，將依傳染病防治法開罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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