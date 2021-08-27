COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

從執法悍將到運動健將 陳國恩的華麗轉身

▲陳國恩退休後華麗轉身，出任中國信託育樂公司董事長。（圖／中國信託育樂公司提供）
▲陳國恩退休後華麗轉身，出任中國信託育樂公司董事長。（圖／中國信託育樂公司提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-08-27 18:43:20

曾經擔任過警政署長、國安局副局長、海巡署長等要職的陳國恩，在退休後獲中信集團延攬出任中國信託育樂公司董事長，角色從過去的「執法悍將」轉換為推廣職業籃球的「運動健將」，這種職涯的轉換被外界譽為是一場漂亮的「華麗轉身」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳國恩透露自己其實酷愛運動，從小即開始嘗試各種運動，包括籃球、排球、棒球，也曾參加過田徑100公尺短跑和跳遠比賽，還曾拿過全國柔道賽事冠軍。而他不只在學生時期多方嘗試，離開校園後更持續把運動實踐在生活中，到各處任職都堅持長跑習慣，全馬成績大概4個小時多一點完賽，並在擔任嘉義市警察局局長期間就開始帶動團隊馬拉松風潮，後續到警政署長、海巡署長也都維持運動習慣，因此一路以來不管在什麼單位服務，他都抱以熱愛運動的心情面對。

▲熱愛運動的陳國恩。（圖／中國信託育樂公司提供）
▲熱愛運動的陳國恩。（圖／中國信託育樂公司提供）
中國信託金融控股公司長期耕耘棒球與高爾夫球運動，除冠名贊助中信兄弟職業棒球隊外，更成為全國首家深耕五級棒球運動的企業，對運動產業投注心力有目共睹。為整合資源，中信金控特別成立中國信託育樂股份有限公司，除全力投入新成立的中信特攻職業籃球隊發展外，未來棒球隊、高爾夫球等都將併入公司版圖，盼能為臺灣運動產業貢獻更多能量。

執掌中國信託育樂公司的陳國恩，也把自己先前的執法心得結合社會期待，把反毒的公益理念融入球隊經營中；他強調，中信特攻採用美國緝毒局的簡稱「DEA」作為英文隊名，就象徵對反毒的堅定信念，因此所有球員都需恪守球隊宗旨：堅決向毒品說「不」。

為了讓球員更深刻理解反毒宣導的重要性，陳國恩也特別邀請曾在美國緝毒局服務的退役特勤人員和球員分享經驗，說明毒品問題在全世界已造成嚴重危害，因此「對抗毒品」絕對不只是口號，更是中信特攻隊需一肩扛起的社會責任。

另外談起中信特攻球隊的運動行銷活動，陳國恩認為跟年輕人對話一定要透過社群媒體來做，他以自己公職期間運用網路臉書平臺所做的公部門政策行銷成功經驗為例，在擔任警政署署長時期設立的臉書專頁「NPA署長室」，至今累積粉絲超過26萬3000人，對內讓基層員警能直接提出意見，傾聽基層聲音，對外也掌握社會各界輿情，同時行銷機關正面事蹟，這樣的社群操作即獲得許多正面迴響；前年2月接掌海巡署後也成立的「海巡署長室Coast Guard」，提供民眾另一個平台認識海巡署，此專頁至今已累積超過32萬5000名粉絲，海巡小編大量使用時事梗、迷因等年輕族群喜愛的元素，創造出有溫度的「人設」，深獲國人認同。

陳國恩強調，職業運動球隊的主要群眾目標多為年輕人，要累積球迷必須有更精準的社群操作，球隊初期在年輕族群喜愛的Facebook、Instagram平台成立官方粉絲團，建立互動管道，並透過球團、聯盟和球員個人帳號串聯，達到互相拉抬提升人氣之效果。此外也將納入異業合作，例如與高人氣網紅和電競產業共同創造話題，和反毒公益議題結合，才能讓運動走出更寬廣的路，被更多不同領域的年輕族群看見，反毒加運動的全新組合，請大家拭目以待。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

繼續作答
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀