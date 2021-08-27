從執法悍將到運動健將 陳國恩的華麗轉身

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中國信託金融控股公司長期耕耘棒球與高爾夫球運動，除冠名贊助中信兄弟職業棒球隊外，更成為全國首家深耕五級棒球運動的企業，對運動產業投注心力有目共睹。為整合資源，中信金控特別成立中國信託育樂股份有限公司，除全力投入新成立的中信特攻職業籃球隊發展外，未來棒球隊、高爾夫球等都將併入公司版圖，盼能為臺灣運動產業貢獻更多能量。
執掌中國信託育樂公司的陳國恩，也把自己先前的執法心得結合社會期待，把反毒的公益理念融入球隊經營中；他強調，中信特攻採用美國緝毒局的簡稱「DEA」作為英文隊名，就象徵對反毒的堅定信念，因此所有球員都需恪守球隊宗旨：堅決向毒品說「不」。
為了讓球員更深刻理解反毒宣導的重要性，陳國恩也特別邀請曾在美國緝毒局服務的退役特勤人員和球員分享經驗，說明毒品問題在全世界已造成嚴重危害，因此「對抗毒品」絕對不只是口號，更是中信特攻隊需一肩扛起的社會責任。
另外談起中信特攻球隊的運動行銷活動，陳國恩認為跟年輕人對話一定要透過社群媒體來做，他以自己公職期間運用網路臉書平臺所做的公部門政策行銷成功經驗為例，在擔任警政署署長時期設立的臉書專頁「NPA署長室」，至今累積粉絲超過26萬3000人，對內讓基層員警能直接提出意見，傾聽基層聲音，對外也掌握社會各界輿情，同時行銷機關正面事蹟，這樣的社群操作即獲得許多正面迴響；前年2月接掌海巡署後也成立的「海巡署長室Coast Guard」，提供民眾另一個平台認識海巡署，此專頁至今已累積超過32萬5000名粉絲，海巡小編大量使用時事梗、迷因等年輕族群喜愛的元素，創造出有溫度的「人設」，深獲國人認同。
陳國恩強調，職業運動球隊的主要群眾目標多為年輕人，要累積球迷必須有更精準的社群操作，球隊初期在年輕族群喜愛的Facebook、Instagram平台成立官方粉絲團，建立互動管道，並透過球團、聯盟和球員個人帳號串聯，達到互相拉抬提升人氣之效果。此外也將納入異業合作，例如與高人氣網紅和電競產業共同創造話題，和反毒公益議題結合，才能讓運動走出更寬廣的路，被更多不同領域的年輕族群看見，反毒加運動的全新組合，請大家拭目以待。