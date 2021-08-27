COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情趨緩買氣爆棚 中秋禮盒蛋黃酥最搶手

▲排隊名店「不二糕餅」的蛋黃酥，被喻為全台最搶手，每顆都是用心手工製作，越吃越涮嘴。（圖／業者提供）
▲排隊名店「不二糕餅」的蛋黃酥，被喻為全台最搶手，每顆都是用心手工製作，越吃越涮嘴。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-08-27 18:46:05｜2021-08-27 19:02:11

中秋節腳步近，喜逢國內疫情趨穩，星級飯店與糕餅店中秋禮盒買氣爆發！被喻為全台最搶手蛋黃酥的「不二糕餅」，七月底前訂單已爆滿；林酒店推出的6千盒蛋黃酥禮盒，節前一個月，達標7成。另長榮桂冠酒店今年推「巧御雙層禮盒」，除了老饕最愛的蛋黃酥與綠豆凸外，特別結合巧克力磚，中西合併，成為中秋送禮不一樣選項。

我是廣告 請繼續往下閱讀
擁有全台最搶手蛋黃酥稱號的排隊名店「不二糕餅」，全年不分大小月，客人絡繹不絕，商品每日完售。尤其接近中秋買氣更旺，中秋預訂已於7月底全部滿單，企業訂購一開放預訂，10秒內即秒殺完售！師父每天忙著應付訂單出貨，直至中秋節，門市僅能限量供應，「搶購」場面時有所見。

▲不二糕餅店的蛋黃酥禮盒，運用中式水墨風格設計，展現高貴典雅品味。（圖／業者提供）
▲不二糕餅店的蛋黃酥禮盒，運用中式水墨風格設計，展現高貴典雅品味。（圖／業者提供）

「不二糕餅」傳承50年的製餅技術，嚴選鹹鴨蛋與紅豆沙，從油皮製作、桿製、包餡、烘烤，到包裝完成，全部純手工製作，讓每顆蛋黃酥都是獨一無二。入口超酥脆的餅皮，搭配鹹香蛋黃，甜而不膩豆沙，完美的黃金比例，讓人一口接一口，有人甚至在不自覺中，一次吃完一整盒！

「不二糕餅」家傳三代製餅，老店新生傳承漢餅文化，每顆都是用心製作的純手工月餅。今年限量提供的秋節禮盒，運用中式水墨風格設計，經典蛋黃酥象徵中秋滿月團圓時刻，展現送禮人高貴典雅的質感品味。

▲林酒店蛋黃酥連續五年獲得最受歡迎月餅禮盒殊榮，無論口味包裝都顯質感。（圖／業者提供）
▲林酒店蛋黃酥連續五年獲得最受歡迎月餅禮盒殊榮，無論口味包裝都顯質感。（圖／業者提供）

林酒店蛋黃酥連續五年獲得最受歡迎月餅禮盒，原本每年都推10000盒禮盒，去年受到疫情影響，減半限量推出5000盒達標。今年喜逢疫情趨緩，加碼推出6000盒，距中秋近一個月，已賣出逾4000盒，達標七成。該酒店公關經理廖元祥說，企業訂單持續搶訂中，今年可望秋節前兩周即可提前達標！

▲長榮桂冠酒店今年新推中西合併秋節禮盒，將巧克力磚結合酥皮月餅，提供消費者另種選擇。（圖／業者提供）
▲長榮桂冠酒店今年新推中西合併秋節禮盒，將巧克力磚結合酥皮月餅，提供消費者另種選擇。（圖／業者提供）

長榮桂冠酒店月餅禮盒，除了老饕心頭好的蛋黃酥和綠豆凸外，因去年長榮桂冠酒店(台中)榮獲世界巧克力大賽亞太區冠軍，今年特別將巧克力磚結合傳統台式酥皮月餅，推出中西合併的「巧御雙層禮盒」，內容有3款風味各異的巧克力磚，再加上屢獲媒體評選為『全國酥皮月餅評比第一名』及『全台台式月餅內餡及經典度雙料冠軍』的蛋黃酥及綠豆凸，多樣化風味組合，提供消費者不一樣選擇。

最貼心的是，長榮考量疫情衝擊，多數消費者出門採購不易，今年各式月餅禮盒不限早鳥時段，以全面優惠方式回饋，每盒優惠價890元起。

 


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

繼續作答
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀