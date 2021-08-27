疫情趨緩買氣爆棚 中秋禮盒蛋黃酥最搶手

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「不二糕餅」傳承50年的製餅技術，嚴選鹹鴨蛋與紅豆沙，從油皮製作、桿製、包餡、烘烤，到包裝完成，全部純手工製作，讓每顆蛋黃酥都是獨一無二。入口超酥脆的餅皮，搭配鹹香蛋黃，甜而不膩豆沙，完美的黃金比例，讓人一口接一口，有人甚至在不自覺中，一次吃完一整盒！
「不二糕餅」家傳三代製餅，老店新生傳承漢餅文化，每顆都是用心製作的純手工月餅。今年限量提供的秋節禮盒，運用中式水墨風格設計，經典蛋黃酥象徵中秋滿月團圓時刻，展現送禮人高貴典雅的質感品味。
林酒店蛋黃酥連續五年獲得最受歡迎月餅禮盒，原本每年都推10000盒禮盒，去年受到疫情影響，減半限量推出5000盒達標。今年喜逢疫情趨緩，加碼推出6000盒，距中秋近一個月，已賣出逾4000盒，達標七成。該酒店公關經理廖元祥說，企業訂單持續搶訂中，今年可望秋節前兩周即可提前達標！
長榮桂冠酒店月餅禮盒，除了老饕心頭好的蛋黃酥和綠豆凸外，因去年長榮桂冠酒店(台中)榮獲世界巧克力大賽亞太區冠軍，今年特別將巧克力磚結合傳統台式酥皮月餅，推出中西合併的「巧御雙層禮盒」，內容有3款風味各異的巧克力磚，再加上屢獲媒體評選為『全國酥皮月餅評比第一名』及『全台台式月餅內餡及經典度雙料冠軍』的蛋黃酥及綠豆凸，多樣化風味組合，提供消費者不一樣選擇。
最貼心的是，長榮考量疫情衝擊，多數消費者出門採購不易，今年各式月餅禮盒不限早鳥時段，以全面優惠方式回饋，每盒優惠價890元起。