疫情趨緩買氣爆棚 中秋禮盒蛋黃酥最搶手

中秋節腳步近，喜逢國內疫情趨穩，星級飯店與糕餅店中秋禮盒買氣爆發！被喻為

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▲不二糕餅店的蛋黃酥禮盒，運用中式水墨風格設計，展現高貴典雅品味。（圖／業者提供）

▲林酒店蛋黃酥連續五年獲得最受歡迎月餅禮盒殊榮，無論口味包裝都顯質感。（圖／業者提供）

林酒店蛋黃酥連續五年獲得最受歡迎月餅禮盒，原本每年都推10000盒禮盒，去年受到疫情影響，減半限量推出5000盒達標。今年喜逢疫情趨緩，加碼推出6000盒，距中秋近一個月，已賣出逾4000盒，達標七成。該酒店公關經理廖元祥說，企業訂單持續搶訂中，今年可望秋節前兩周即可提前達標！

▲長榮桂冠酒店今年新推中西合併秋節禮盒，將巧克力磚結合酥皮月餅，提供消費者另種選擇。（圖／業者提供）





