啦啦隊甜心自爆是「馬路三寶」　停車技術嚇壞賓士車主

啦啦隊甜心、「樂天女孩」隊長籃籃（籃靖玟）五官小巧精緻、笑容甜美，去年推出的

《籃得遇見你》

寫真書表現亮眼之外，綜藝感十足的她，也時常於螢光幕前露臉。籃籃近日受邀到《地球黃金線 網路版》錄影，穿著青春洋溢略帶性感裝扮，事實上，籃籃才剛開車上路1個月，是個新手駕駛，而她恐怖的路邊停車技術，直接嚇跑後方的賓士車主。

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汽車達人錢毅這次擔任籃籃的貼身駕駛教練，替她展開特訓，拯救她拙劣的駕駛技術。籃籃與剛買的愛車一同現身錄影，也展示父親用心準備、應急用的高爾夫球竿，她分享過去開車時遭遇的各式情況，包括開車上路卻忘了放手煞車、方向燈與雨刷分不清楚，以及撞破爸爸休旅車的車燈等等，籃籃更不諱言表示自己就是大家所說的「馬路三寶」。

▲籃籃（左）自嘲是馬路三寶，右為 錢毅 。（圖／TVBS提供）

不過籃籃也有苦惱之處，她自爆自己最不在行的就是路邊停車，每當在兩線道停車時就會很緊張，深怕影響後方車輛行進。籃籃向錢毅求救後，決定親自示範停車，怎料就發生車輪輾壓到三角錐的慘況，更令人尷尬的是，後方車格停著一輛要價近300萬的賓士名車，車主看到後連忙將愛車駛離至其他車格，突如其來的插曲，讓2人都笑到不行，錢毅還調侃籃籃，以後只要在駕車前反覆來回，就不用擔心在台北市找不到車位。

經過多次訓練後，籃籃再次挑戰路邊停車，不過最後車輪還是壓到停車格線，她自嘲：「因為我是一個線上藝人，車怎麼停都在線上。」錢毅也鼓勵她至少比第一次壓到三角錐好多了，可以晉升為「安全的三寶」。