許藍方在家直播驚爆「出現王少偉」　雙方正面回應了

「最美博士」許藍方10日被爆與已婚的康姓醫師發生不倫戀，儘管對方已經坦誠自己外遇，還向太太道歉，她堅持否認疑似婚外情，隨後也開直播道歉，希望趕緊回到工作崗位。原以為事件告一個段落，怎料今（27）日，許藍方又被爆出日前在家中替節目《11點熱吵店》直播時，出現王少偉的身影，對此，王少偉和許藍方經紀人，都向《NOWnews今日新聞》做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
2021-08-27 20:32:00｜2021-08-27 20:40:25
有網友聲稱許藍方在家中替節目開直播時看到王少偉的身影，在該節目的IG留言後，影片就馬上遭到移除。對此，王少偉經紀人直說不可能：「不可能是少偉喔，1、2個月之前，可樂研究社有來信邀約請少偉上她的YouTube節目聊天，不過礙於疫情所以一直沒有後續，雙方都是工作人員透過Email聯繫，最近更完全沒有互動。」許藍方經紀人則無奈表示：「沒圖沒影片，我要回應什麼？」
許藍方20日在臉書上開直播時邊哭邊道歉，坦言希望自己的情緒能夠趕快平復，並且盡快回到工作崗位，繼續跟大家分享、討論跟生活有關的知識、性知識與兩性知識。
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